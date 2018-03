O site uruguaio Referí publicou nesta sexta que os dois gigantes do futebol uruguaio, Peñarol e Nacional, estão em conversas com a União de Rugby do Uruguai para entrarem na bola oval.

A proposta é que os dois clubes sejam os donos das duas equipe profissionais do Uruguai na futura Liga Sul-Americana, que começará em 2019 ou 2020. O movimento buscaria garantir a popularização do rugby no país, permitindo a sustentabilidade do projeto profissional e na consolidação do rugby como o segundo esporte dos uruguaios.

Nations Cup será no Uruguai

Também foi confirmado que o Uruguai receberá pelo segundo ano seguido a Copa das Nações do World Rugby, a ser realizada no mês de junho deste ano. O palco do torneio será o Estadio Artigas de Las Piedras, na cidade de Las Piedras, e não o Estádio Charrua de Montevidéu, que passa no momento por reformas.

Participarão da World Rugby Nations Cup 2018, além do Uruguai, as seleções de desenvolvimento de Argentina (Argentina XV), Fiji (Fiji Warriors) e Itália (Italia Emergenti).