ARTIGO COM VÍDEO – O Campeonato Italiano, o Eccellenza, teve nesse sábado sua grande final entre Petrarca Padova e Calvisano, no Estádio Plebiscito, em Padova, com a partida sendo decidido a favor do Petrarca pelo pé impecável da abertura Menniti-Ippolito e pelo try do ponta Rossi.

Ao 19′, o abertura de Calvisano Novillio procurou abrir o placar com um drop goal mas foi perdido. Do outro lado ao 21’ Menniti-Ippolito conseguiu marcar o drop goal que abriu o placar 3×0. Aos 31’ penal para os anfitriões e Menniti-Ippolito enviou nos postes 6×0. Com esse placar se fechou o primeiro tempo.

De volta ao jogo, Petrarca começa forte e com uma boa jogada a bola chegou a Rossi, que marcou o try para abrir 13×0.

A reação veio dos lombardos, que reduziram o atraso com um Penal (52’) de Novillio e um try (60’) do asa Pettinelli (13×8). Pareceu assim que o Calvisano conseguiria fazer a virada. Mas os lombardos cometeram uma falta no meio do campo e Menniti-Ippolito conseguiu marcar (16×8). Ao 68’ os “Gladiatori” conseguiram chegar à linha do 5, mas saíram apenas com um penal (16×11) para reabrir as esperanças, até que aos 71’ Menniti-Ippolito (man of the match) tenta o segundo drop goal do jogo de mais de 30 metros e acertou os postes 19 x11.

Parece o golpe do nocaute, considerando os erros mais triviais de Calvisano nas ações subsequentes. Ao 78’ a última chance dos lombardos veio com uma bola perdida nos 5 metros da linha. O juiz apita o fim e Padova voltou a ser campeã depois de sete anos, com o Petrarca conseguindo seu 13º “Scudetto”.





Eccellenza – Campeonato Italiano

Final

Petrarca Padova 19 x 11 Calvisano, em Padova

Lista de campeões do Campeonato Italiano

18 títulos – Amatori Milano

15 títulos – Benetton Treviso (mudou-se para o PRO14 em 2010)

13 títulos – Petrarca Padova

12 títulos – Rovigo

6 títulos – Calvisano

5 títulos – Fiamme Oro, L’Aquila e Rugby Roma Olimpic

3 títulos – Parma

2 títulos – Partenoppe

1 título – Viadana, Mogliano, Concordia Brescia e Ginnastica Torino

Texto: Giorgio Vuerich