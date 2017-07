Única das ligas profissionais do mundo que conta com sevens oficial de pré temporada, a Premiership inglesa agitará sua preparação para 2017-18 nesse fim de semana com a Singha Premiership Sevens, o torneio que reunirá seus 12 clubes, divididos em 4 grupos com 3 equipes cada, com os dois melhores de cada chave avançando às quartas de final.

Até o ano passado, a Premiership organizava um circuito de sevens e contava também com times galeses, mas neste ano a opção foi por juntar todos os times da elite inglesa em um torneio só, que será realizado sexta e sábado, 28 e 29 de julho, no Franklin’s Gardens, em Northampton.

No ano passado, os Wasps levaram a melhor no torneio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Grupo A: Leicester Tigers, Newcastle Falcons e Wasps

Grupo B: Gloucester, Harlequins e London Irish

Grupo C: Bath, Sale Sharks e Worcester Warriors

Grupo D: Exeter Chiefs, Northampton Saints e Saracens

Lista de campeões:

2010 – Saracens

2011 – Newcastle Falcons

2012 – London Irish

2013 – Gloucester

2014 – Gloucester

2015 – Dragons (Gales)

2016 – Wasps