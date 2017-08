Nesse sábado, dia 2 de setembro, a Austrália viverá a largada de seu campeonato nacional, o National Rugby Championship, ou NRC, que terá duas grandes novidades para 2017. Após 3 anos de experimentos, finalmente o NRC será disputado com as Leis do Rugby vigentes, com o try valendo os usuais 5 pontos – e não mais 6, como em 2016. E a liga foi expandida de 8 para 9 equipes, com a entrada dos Fijian Drua, a nova equipe profissional de Fiji, bancada pela federação local como a nova plataforma para revelar talentos para o Rugby XV.

O nome “Drua” se refere à embarcações tradicionais do povo fijiano, que agora navegarão em mares australianos e estrearão no sábado em Queensland encarando o Brisbane City, campeão do NRC em 2014 e 2015. Ao todo, cada equipe disputará 8 partidas na primeira fase, com 4 jogos em casa para todas as agremiações. Os 4 melhores ganharão vaga nas semifinais e a grande final será jogada no dia 11 de novembro. Como é costume, os atletas dos Wallabies não estarão disponíveis na maior parte do tempo.

Outra grande atração do NRC 2017 é o Perth Spirit, campeão de 2016 e equipe vinculada ao Western Force, que acaba de ser excluído do Super Rugby e move ação judicial contra a União Australiana de Rugby. A expectativa é que os rugbiers de Perth encham o estádio para apoiar o Spirit em sua cruzada para ser campeão nacional outra vez e colocar ainda mais pressão sobre a federação.

Ao contrário da Mitre 10 Cup neozelandesa e da Currie Cup sul-africana, os times do NRC não são exatamente representações de suas províncias/estados, tendo donos particulares. Sydney e o estado de Nova Gales do Sul são divididos entre Sydney Rays, Western Sydney Rams (capital) e NSW Country Eagles (que representa o interior, sendo cidade fixa), ao passo que Queensland é separado em Brisbane City (capital) e Queensland Country (interior). Canberra é representada pelo Canberra Vikings, ao passo que Melbourne é defendido pelo Melbourne Rising, ambos associados a Brumbies e Rebels, respectivamente, mas com independência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

National Rugby Championship – Campeonato Australiano

1ª rodada

Dia 02/09 – Canberra Vikings x Queensland Country

Dia 02/09 – Brisbane City x Fijian Drua

Dia 03/09 – Western Sydney Rams x NSW Country Eagles

Dia 03/09 – Perth Spirit x Melbourne Rising

Folga: Sydney Rays