ARTIGO COM FOTOS E VÍDEOS – Larissa Batalejo vai ao treino que antecede o test match entre All Blacks e França. O dia que antecede uma partida é conhecido por ter um treino diferente, o “Captain’s Run”. A tradução literal, em inglês, seria “corrida do capitão”, mas nesse caso significa que o capitão comanda o treino no lugar do treinador.

Com Kieran Read machucado, o capitão escolhido para os 3 jogos da Steinlager Series contra França é Sam Whitelock.

Nos 30 minutos finais do treino feito hoje, os jornalistas foram convidados a entrar em campo e conferir um pouco do trabalho desenvolvido. Apesar de machucado, Read também treinou e foi um dos mais requisitados para fotos e autógrafos pelo pequeno público que acompanha o treino.

O pouco que se pôde ver do Captain’s Run foram alguns jogadores treinando chute. Beauden Barret e Damian Mackeinze foram um dos únicos que sobraram no campo, enquanto os outros atletas tiravam fotos e conversavam com as famílias na arquibancada.

Treino de chutes dos All Blacks. Vídeo: Larissa Batajelo

O clima no treino estava bem descontraído e familiar, os jogadores esboçavam sorrisos e alguns trouxeram seus filhos para dentro de campo durante os minutos finais. Ninguém mostrava um sinal de nervosismo pela partida que acontecerá amanhã contra a França, que está invicta a 11 jogos, e segundo o técnico Steve Hansen em entrevista para o New Zealand Herald essa semana a França está fazendo a sua melhor temporada e é vista como uma grande ameaça.

Após o treino, Whitelock falou com a mídia e reconheceu a boa fase da defesa francesa, mas afirmou que o time está preparado.

“Você tem que estar preparado para qualquer coisa – não importa se é no scrum, lineout de maul, ou o jogo expansivo que eles vêm jogando ultimamente.

O capitão também foi questionado sobre os atletas voltando de lesão. Vale lembrar que Whitelock estava a 4 semanas sem jogar por causa de uma concussão (lesão na cabeça).

“Para nós que vamos começar o jogo as instruções são de ir com tudo, jogar o mais forte que pudermos e o quanto aguentarmos. A comissão técnica que fica na cabine é que decidira o momento em que devemos sair da partida e descansar.”

Também voltam a jogar após lesão Sam Cane e Ryan Crotty. Já Brodie Retallick não foi liberado pela equipe médica, e Liam Squire ficou de fora devido a um high-tackle durante partida pelo Super Rugby.

França

Apesar do clima descontraído no treino dos All Blacks, uma coisa não podemos negar: a França tem grandes chances de vencer a primeira partida com o Eden Park lotado em Auckland. O treino francês, por outro lado, foi fechado. Sem convidados na arquibancada, sem entrevistas e a mídia pôde apenas acompanhar os vinte primeiros minutos. O que se pôde notar nesses poucos minutos foi um time focado e preparado para a batalha.



Treino da França – Vídeo: Larissa Batajelo

Mesmo assim, a Nova Zelândia ainda é favorita e conta com alguns pontos podem auxiliar a vitória: estádios lotados com a maioria da torcida a favor, jogar as 3 partidas em casa e o tão temido Haka.

Não temos como prever quem sairá vitorioso dessa primeira partida, mas a Steinlager Series promete ser uma batalha acirrada, com três jogos bem disputados e ótimos para assistir. Então fique ligado para mais conteúdo exclusivo, direto da Nova Zelândia aqui no Portal do Rugby.



Whitelock atende aos fãs no final do treino. Vídeo: Larissa Batajelo

O primeiro jogo acontece amanhã, sábado, às 19:30 (4:35 da manhã no horário de Brasília) no Eden Park, em Auckland. As próximas partidas acontecerão nos dias 16 de junho, 1:00 da manhã (horário de Brasília), em Wellington e a batalha final será no dia 23 de junho, ás 4:35 da manhã (horário de Brasília), em Dunedin.