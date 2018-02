ARTIGO COM VÍDEO – Na Europa, o fim de semana não foi só de Six Nations. Com a pausa no Rugby Europe Championship, foi a vez do Rugby Europe Trophy (o “Six Nations C”) ter seu espaço, com Portugal recebendo em Setúbal a Suíça.

Os Lobos se impuseram e conseguiram a vitória por 31 x 17, mas sofreram. Os suíços surpreenderam e com 2 tries no primeiro tempo chegaram a abrir 17 x 03. Mas, os portugueses reagiram na segunda etapa com 3 tries não respondidos, garantindo a vitória.

Sem o bônus, Portugal não conseguiu ainda o título de forma antecipada. O título poderá ser ganho na próxima rodada visitando a Moldávia.



31 17

Portugal 31 x 17 Suíça, em Setúbal

Seleção Jogos Pontos Portugal 3 14 Holanda 3 9 Polônia 2 5 República Tcheca 2 4 Suíça 3 4 Moldávia 3 1

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão - classificado à Repescagem de Promoção contra o último colocado do Rugby Europe Championship (1ª divisão);

- Último colocado - Rebaixado à Conference 1 (3ª divisão);

Gibraltar vence amistoso

Na Europa, ainda rolou amistoso, com Gibraltar, que pleiteia um lugar de membro da Rugby Europe, vencendo a Hungria por 33 x 14.

Gibraltar 33 x 14 Hungria, em Gibraltar

Foto: Portugal Rugby