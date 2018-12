ARTIGO COM VÍDEOS – Rodada quente na Premiership inglesa e com novidade. O então líder Exeter Chiefs sofreu sua primeira derrota na temporada, perdendo para o Harlequins, que acabou ajudando seu rival de Londres, o Saracens, a assumir a liderança isolada da competição, após vitória em clássico nacional sobre o Wasps. E enquanto a briga ferve entre Chiefs e Sarries pela ponta, as batalhas na parte de baixo da classificação estão imprevisíveis, com apenas 4 pontos separando o 6º do último colocado.

A liderança e a invencibilidade do Exeter Chiefs caíram em Londres com derrota por 28 x 26 diante do Harlequins, que encostou de vez na luta pelas semifinais. Jogão lá e cá que teve Matt Kvesic fazendo o primeiro try dos Chiefs, mas James Chisholm e Nathan Earle fizeram os tries da virada dos Quins antes do intervalo. E o segundo tempo foi de arrepiar, com o pack de Exeter falando alto com Jack Yeandle finalizando maul, mas Mike Brown serviu Earle para a resposta imediata dos Londrinos. Ollie Devoto deu o troco com novo try para os Chiefs, mas Joe Marchant marcou o try crucial para os Harlequins. No fim, Ian Whitten interceptou passe e correu para o try de 2 bônus para os visitantes, mas não houve tempo para a virada.

Derrota do Exeter e alegria dupla em Londres. O Saracens recebeu o Wasps e triunfou em clássico nacional por 29 x 06, em um jogo tenso e equilibrado no primeiro tempo, que teve os Sarries se impondo na segunda etapa para manterem a invencibilidade. Tries de Jamie George e Nick Isiekwe, interceptando passe desastroso de Elliot Daly.

O Gloucester aproveitou a derrota dos Wasps para assumir o terceiro lugar. Triunfo dos Leões sobre o Worcester Warriors por 36 x 16. Jogo perfeito do Gloucester, que atropelou com seu pack e garantiu 6 tries.



O Bristol Bears estava flertando com a zona de rebaixamento, mas conseguiu uma vitória que dará muita moral para o restante da campanha. Imensos 41 x 10 para cima do Leicester Tigers, que fez seu try com Manu Tuilagi, mas Kyle Eastmond recebeu cartão vermelho e os Tigers viram os Bears atropelarem com tries de Harry Thacker, Luke Morahan e Harry Randall, além de grande atuação do abertura irlandês Ian Madigan. Primeira vitória de Bristol sobre Leicester em 11 anos.



O Newcastle Falcons ainda é o lanterna, mas conseguiu uma crucial vitória na última bola fora de casa sobre o Northampton Saints, que falhou em se distanciar da rabeira. 16 x 14, com try dramático de Mark Wilson para Newcastle já com o tempo esgotado.



Já o Sale Sharks arrancou um importante empate fora de casa com o Bath, que agora se vê também mais próximo da luta contra o rebaixamento. Jogo de 7 x 7, com atípico 0 x 0 no primeiro tempo. Jean-Luc du Preez abriu o placar com try aos 48′ para os visitantes, mas Joe Cokanasiga (que já tinha tido try anulado) salvou Bath com try aos 71′.





Gallagher Premiership – Campeonato Inglês 2018-19

Bath 07 x 07 Sale Sharks

Saracens 29 x 06 Wasps

Northampton Saints 14 x 16 Newcastle Falcons

Gloucester 36 x 16 Worcester Warriors

Bristol Bears 41 x 10 Leicester Tigers

Harlequins 28 x 26 Exeter Chiefs

Clube Cidade Jogos Pontos Saracens Londres 9 42 Exeter Chiefs Exeter 9 40 Gloucester Gloucester 9 28 Wasps Coventry 9 24 Harlequins Londres 9 24 Bath Bath 9 19 Bristol Bears Bristol 9 18 Leicester Tigers Leicester 9 18 Worcester Warriors Worcester 9 17 Northampton Saints Northampton 9 17 Sale Sharks Salford (Manchester) 9 16 Newcastle Falcons Newcastle 9 15

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = rebaixamento