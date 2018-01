Nesse fim de semana, dia 27 de janeiro, terá início a edição 2018 do Americas Rugby Championship (ARC), com o Canadá recebendo o Uruguai em jogo isolado. As demais seleções estrearão somente no dia 3 de fevereiro, com o Brasil visitando o Chile e os Estados Unidos recebendo a Argentina XV. Depois, serão mais 4 finais de semana consecutivos de jogos, com a competição se encerrando no dia 3 de março. Tudo com transmissões da ESPN.

O que é o ARC? Como funciona?

O Americas Rugby Championship (ARC) é a principal competição de rugby das Américas, reunindo as 6 melhores seleções do continente. O que mais devo saber sobre o campeonato?

Criado em 2016, o ARC chega à sua 3ª edição em 2018;

6 seleções participam do campeonato: Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Estados Unidos e Canadá;

As equipes se enfrentam no sistema de todas contra todas, com 1 jogo contra cada oponente, totalizando 5 rodadas. Cada seleção joga 3 ou 2 jogos em casa. A equipe que joga 3 jogos em casa em um ano disputa 2 jogos em casa no ano seguinte;

O ARC não possui rebaixamento. As 6 seleções estão garantidas em 2019;

O sistema de pontuação do ARC é o mesmo da Copa do Mundo e dos principais campeonatos internacionais: 4 pontos para a vitória, 2 pontos para o empate, 1 ponto para a derrota por 7 pontos ou menos de diferença, 0 pontos para derrotas superiores a 7 pontos de diferença e 1 ponto a mais para qualquer seleções que marque 4 ou mais tries na mesma partida;

Todos os jogos valem pontos para o Ranking Mundial, exceto as partidas que envolvem a Argentina;

A Argentina, maior potência do continente, joga o ARC com seu time de desenvolvimento, a “Argentina XV”, formada apenas por jogadores dos clubes do país. “Los Pumas” (a seleção principal da Argentina) não disputa o ARC;

Em 2018, o jogo entre Canadá e Uruguai (no dia 27/01, no Canadá) é válido também pela fase final das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019. As duas seleções ainda duelam no Uruguai no dia 03/02, em jogo que não vale pelo ARC

O que esperar de cada seleção?

Brasil: Os Tupis partem para mais uma temporada na máxima competição das Américas mais ambiciosos, com a meta declarada de superar o resultado de 2017, quando o Brasil conseguiu inéditas duas vitórias e um grande quarto lugar geral. Porém, colocando os pés no chão, o Brasil sabe que não é mais surpresa para ninguém e que para superar a barreira do 3º lugar é necessário vencer o Uruguai, o que não ocorre desde 1964, o Chile no exterior, o que jamais ocorreu, e mais alguém (Canadá fora de casa? Estados Unidos ou Argentina em casa?). A meta real seria justamente manter a campanha de 2017, alcançando 2 vitórias, que já seria uma grande conquista, uma vez que mais difícil do que obter resultados é se manter bem com regularidade. A Itália, na Europa, que o diga.

Argentina XV: Os argentinos são os grandes favoritos ao título mais uma vez, mas terão que provar a condição logo na primeira rodada visitando os Estados Unidos, os grandes concorrentes dos argentina pela taça. O técnico Felipe Contepomi, ídolo dos Pumas, terá à disposição um elenco forte, com o que tem de melhor no rugby doméstico do país, e mais maduro do que o elenco de 2017, que teve altos e baixos.

Canadá: Os Canucks começarão o Americas Rugby Championship mais fortes do que nunca, com elenco completo, reforçado dos seus principais nomes que jogam no exterior, o que não ocorreu nas edições passadas (motivo do fraco desempenho dos Canucks em 2017, por exemplo). Porém, o técnico galês Kingsley Jones não contará com um time dessa qualidade durante todo o torneio. Se os canadenses passarem pelo Uruguai, o time ganhará embalo. Mas se vier a derrota, espere um restante de competição sofrível como no ano passado.

Chile: Os Cóndores têm um objetivo: não acabarem em último lugar. O Chile foi o lanterna do ARC em 2016 e 2017 e conseguiu uma só vitória até hoje no campeonato, logo na estreia de 2016, sobre o Brasil. Aquele triunfo foi em Santiago e em 2018 os chilenos voltarão a ter a vantagem de mando de jogo contra os Tupis, algo essencial para o time do técnico francês Bernard Charreryre atingir sua meta. Os Cóndores, contudo, não terão a liderança de Pablo Huete, que não deixará o rugby europeu para defender a seleção em 2018.

Estados Unidos: Os Eagles (Águias) são os grandes candidatos a título junto da Argentina XV e terão a vantagem de atuarem em casa contra os dois maiores rivais – Argentina e Canadá. Isso garante confiança redobrada para os atuais campeões, sendo que o técnico sul-africano Gary Gold terá a mesma situação dos últimos anos: um time baseado em atletas que atuam nos EUA, com alguns reforços importantes que jogam no exterior, mas sem ter força máxima disponível. Ainda assim, trata-se de um grupo forte, bem treinado e físico, amadurecido com relação a 2017 e empolgado com a criação da Major League Rugby.

Uruguai: Os Teros estão mais fortes do que nunca e sonhando com voos ainda mais altos no ARC 2018. Mas o técnico argentino Esteban Meneses tem como prioridade zero a conquista da vaga na Copa do Mundo de 2019 e, portanto, seu foco são as duas primeiras semanas diante do Canadá, para as quais os Teros terão força máxima, que inclui o ídolo do rugby uruguaio e francês Rodrigo Capó Ortega. A dúvida é como será o time uruguaio após os jogos com o Canadá, pois, se a vaga vier, a chance de Meneses descansar parte de seu elenco existe, já que o Uruguai terá uma maratona de 6 semanas seguidas de jogos, cruzando as Américas de avião.

Histórico

Ano Campeão Vice campeão 3º lugar 4º lugar 5º lugar 6º lugar 2016 Argentina XV Estados Unidos Canadá Uruguai Brasil Chile 2017 Estados Unidos Argentina XV Uruguai Brasil Canadá Chile 2018 -

Tabela 2018