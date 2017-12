A Cidade do Cabo – Cape Town – receberá nesse fim de semana a segunda etapa da Série Mundial de Sevens masculina, com os melhores jogadores do mundo do seven-a-side desembarcando na África do Sul para fazerem ferver o sábado e o domingo na capital legislativa do país – afinal, a África do Sul tem 3 capitais, sendo Pretória a administrativa e Bloemfontein a judiciária.

Os jogos serão exibidos ao vivo pelo Facebook da competição.

A primeira etapa da temporada, em Dubai, foi promissora para os sul-africanos, que faturaram o título com estilo. Os Boks contaram com as voltas de Kwagga Smith e Seabelo Senatla, que voaram em campo. A África do Sul terá pela frente no Grupo A o Quênia, de Colins Injera, a França (que segue sem empolgar) e a fraca Rússia, em um grupo que parece tranquilo para os verdes. Os Boks terão seus maiores desafios no segundo dia e são os grandes favoritos ao título.

A Nova Zelândia está no Grupo B e mostrou uma forma animadora em Dubai, começando o novo trabalho do técnico Clark Laidlaw. Tim Mikkelson e Scott Curry deram confiança ao jovem grupo, que faturou o vice na primeira etapa. Junto dos All Blacks na chave estão a Austrália, seleção que mais tries marcou em Dubai, a Espanha, surpreendente, e o decepcionante Estados Unidos.

A Inglaterra, do artilheiro de Dubai, Dan Norton, voou para o terceiro lugar e poderá sonhar com mais. No seu Grupo C, no entanto, haverá dois rivais chatos: Escócia e Argentina. E o time que completa o grupo é a convidada Uganda, do Solomon Okia, atleta que mais linhas quebrou na primeira etapa. Olho neles.

Por fim, Fiji encabeça o Grupo D depois de uma campanha discreta nos Emirados Árabes. Os fijianos terão como competidora Samoa, que renasceu no torneio passado, com o Canadá correndo por fora e Gales fechando a chave. A temporada está no começo e ainda veremos o melhor de cada time.

Cape Town Sevens – 2ª etapa da HSBC World Rugby Sevens Series – na Cidade do Cabo, África do Sul

Grupo A: África do Sul, Quênia, França e Rússia;

Grupo B: Nova Zelândia, Austrália, Espanha e Estados Unidos;

Grupo C: Inglaterra, Escócia, Argentina e Uganda;

Grupo D: Fiji, Samoa, Canadá e Gales;

Sábado, dia 09 de dezembro

Das 06h15 às 16h15 (horário de Brasília)

Samoa x Canadá

Fiji x Gales

Escócia x Argentina

Inglaterra x Uganda

Austrália x Espanha

Nova Zelândia x Estados Unidos

Quênia x França

África do Sul x Rússia

Samoa x Gales

Fiji x Canadá

Escócia x Uganda

Inglaterra x Argentina

Austrália x Estados Unidos

Nova Zelândia x Espanha

Quênia x Rússia

África do Sul x França

Canadá x Gales

Fiji x Samoa

Argentina x Uganda

Inglaterra x Escócia

Espanha x Estados Unidos

Nova Zelândia x Austrália

França x Rússia

África do Sul x Quênia

Domingo, dia 10 de dezembro

Das 06h36 às 16h10 (horário de Brasília)

Finais

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 África do Sul 22 22 Nova Zelândia 19 19 Inglaterra 17 17 Fiji 15 15 Austrália 13 13 Samoa 12 12 Escócia 10 10 Quênia 10 10 França 8 8 Espanha 7 7 Argentina 5 5 Canadá 5 5 Gales 3 3 Estados Unidos 1 1 Rússia 1 1

- 15º colocado = rebaixamento;

PS: nossa tabela não mostra a pontuação das equipes convidadas





Pontuação:

1º - 22 pontos; 2º - 19 pts; 3º - 17 pts; 4º - 15 pts;

5º - 13 pts; 6º - 12 pts; 7º e 8º - 10 pts;

9º - 8 pts; 10º - 7 pts; 11º e 12º - 5 pts;

13º - 3 pts; 14º - 2 pts; 15º e 16º - 1 pt.



Foto: Torcedores sul-africanos – World Rugby