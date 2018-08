Um fim de semana atípico. O próximo sábado não terá nenhum grande evento do rugby internacional, uma vez que o Super Rugby já acabou e o Rugby Championship e as ligas europeias ainda não começaram. Porém, haverá Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019 rolando na África e poderá haver decisão já.

A líder Namíbia não irá a campo, mas poderá carimbar sua classificação, caso o Quênia falhe na missão de vencer a Tunísia. Já o Marrocos tenta largar a lanterna duelando com Uganda.

Sul-Americano C vai começar também

Além da Copa da África, o sábado será de largada para o Campeonato Sul-Americano C, a terceira divisão do continente, que poderia ser chamado de Centro-Americano, porque conta apenas com times da América Central. Honduras (debutante), Panamá e El Salvador. As três seleções se enfrentarão, com um jogo em casa e um fora para cada uma. A Nicarágua é a ausência, com o país em crise.

Sábado, dia 11 de agosto

*Horários de Brasília

08h00 – Quênia x Tunísia, em Nairóbi

10h00 – Uganda x Marrocos, em Campala

17h00 – Honduras x Panamá, em Tegucigalpa

Tabela da Copa da África

Seleção Jogos Pontos Namíbia 4 20 Quênia 4 17 Uganda 4 9 Tunísia 4 4 Zimbábue 4 3 Marrocos 4 3

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por diferença de 7 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por diferença de 8 pontos ou mais = 0 pontos;



- Campeão = Classificado à Copa do Mundo de 2019;

- Vice campeão = Classificado à Repescagem Mundial para a Copa do Mundo de 2019;

- 6º colocado = Rebaixamento

Calendário do Sul-Americano C

18/08 – El Salvador x Honduras, em San Salvador

25/08 – Panamá x El Salvador, no Panamá