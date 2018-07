ARTIGO COM VÍDEO – A Copa do Mundo de 2019 conheceu mais um participante! É Samoa, que cumpriu com seu favoritismo, despachou a Alemanha e assegurou seu lugar no Grupo A do Mundial, onde enfrentará Japão, Irlanda, Escócia e Rússia.

Samoanos e alemães duelaram em melhor de 2 partidas pela Repescagem Europa-Oceania. No primeiro jogo, os samoanos já haviam vencido em casa por 66 x 15, carregando enorme vantagem para o desafio de volta na Alemanha. O estádio de Heidelberg lotou para empurrar o time alemão, que mostrou evolução e fez um jogo de altíssimo nível, chegando a liderar o marcador durante boa parte do jogo. Mas Samoa falou mais alto no fim e privou a Alemanha de uma histórica vitória, superando os donos da casa por 42 x 28.

Foram 6 tries para Samoa, com Ed Fidow, Melani Matavao e Ah See Tuala marcando 2 tries cada. Os alemães fizeram 3 tries, com Füchsel, Els e um penal try.

Com a derrota, a Alemanha terá uma última chance de ir à Copa do Mundo, disputando a Repescagem Mundial em novembro. A Repescagem será um quadrangular disputado em Marselha, na França, tendo partidas nos dias 11 de novembro (domingo), 17 de novembro (sábado) e 23 de novembro (sexta). Disputarão a última vaga na Copa do Mundo, além da Alemanha, Canadá, Hong Kong e o vice campeão da Copa da África 2018 (que se encerra em agosto).

28 42

Alemanha 28 x 42 Samoa, em Heidelberg – agregado: Alemanha 43 x 108 Samoa



Argélia e Zâmbia farão a final da Taça Prata africana

Na África, o fim de semana foi de decisões na Taça Prata da Copa da África, a segunda divisão do continente. No Grupo Sul, Zâmbia venceu em casa dura batalha contra a favorita Madagascar por 31 x 29 e carimbou sua vaga na grande final, que será realizada no dia 25 de agosto, valendo promoção à Taça Ouro. Na final, a oponente de Zâmbia será a novata Argélia que, em sua primeira participação na Taça Prata, provou sua força derrotando a Costa do Marfim por 23 x 13, em jogo disputado em solo francês, assegurando o primeiro lugar no Grupo Norte.

Copa da África – Taça Prata – 2ª divisão africana

Grupo Norte

Costa do Marfim 13 x 23 Argélia, em Toulouse (França)

Classificação final: 1 Argélia, 2 Costa do Marfim, 3 Senegal;

Grupo Sul

Zâmbia 31 x 29 Madagascar, em Mufulira

Classificação final: 1 Zâmbia, 2 Madagascar, 3 Botsuana

FINAL

Dia 25/08 – Argélia x Zâmbia