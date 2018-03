ARTIGO COM VÍDEOS – A Premiership inglesa viveu uma jornada de grandes públicos agora com que o Six Nations já acabou. Enquanto 56.329 torcedores lotaram o Estádio Olímpico de Londres para assistirem à vitória do Saracens sobre o Harlequins no clássico da capital, enquanto 30.174 fãs compareceram ao St. James’ Park de Newcastle para empurrarem os Falcons à zona de classificação às semifinais.

No jogo de Londres, Harlquins e Saracens fizeram um grande jogo. Os Sarries largaram em vantagem com Liam Williams e Maro Itoje correndo para dois tries no primeiro tempo. Os Quins reagiram com o australiano James Horwill cruzando o in-goal após o intervalo, mas a vitória dos Saracens foi assegurada com os penais de Alex Lozowski na segunda etapa. 24 x 11.



Em Newcastle, os Falcons defenderam com sucesso a quarta posição vencendo no aperto o Northampton Saints por 25 x 22. Os Saints fizeram 3 tries, contra apenas um dos Falcons, de Goneva no primeiro tempo. Mas, Toby Flood assegurou a vitória punindo a indisciplina de Northampton com 6 penais certeiros.



A liderança da Premiership segue nas mãos do Exeter Chiefs, que derrotou fora de casa o Bath em dérbi regional do Sudoeste. Os Chiefs largaram na frente com o segunda linha Jonny Hill, no pick and go, marcando o único try do primeiro tempo, ao passo que Sam Simmonds, na mesma fórmula, fazendo o segundo logo após o intervalo. O Bath, no entanto, reagiu com tries de Matt Banahan e Paul Grant, virando o marcador. Porém, aos 74′, Joe Simmonds arrematou o penal da vitória do Exeter. 20 x 18.

O terceiro colocado Wasps, por outro lado, caiu fora de casa contra o Leicester Tigers, em um choque de gigantes do centro do país, que manteve os Tigers na quinta posição, na briga pelas semifinais. Os Wasps fizeram um grande primeiro tempo abrindo 15 x 06, com 2 tries de Elliot Daly, mas levaram a virada na segunda etapa, pelos pés de George Ford, que chutou 3 penais, sendo o da vitória aos 76′, implacável.



O Gloucester segue com sua campanha de recuperação e venceu fora de casa o London Irish para seguir na briga pelas semifinais. 33 x 29 duros que aproximaram ainda mais o London Irish do rebaixamento. 5 tries a 4 para os Cherry and Whites, que seguraram a reação tardia dos verdes.



Por fim, o Sale Sharks também segue sonhando com o mata-mata ao vencer o Worcester Warriors em um jogão de 58 x 25. Foram 8 tries para o time da Grande Manchester, que conseguiu um precioso bônus.



Rotherham Titans rebaixado para a terceira divisão

Na segunda divisão inglesa, a rodada foi de definição do time rebaixado. É o Rotherham Titans (que chegou a jogar a Premiership em 2003-04), ao ser derrotado pelo Jersey Reds nesse fim de semana. Na parte de cima, o Bristol está a uma vitória da promoção à Premiership, ao vencer o Yorkshire Carnegie por duros 18 x 13.





- Continua depois da publicidade -

Aviva Premiership – Campeonato Inglês

Leicester Tigers 16 x 15 Wasps

Newcastle Falcons 25 x 22 Northampton Saints

Saracens 24 x 11 Harlequins

Sale Sharks 58 x 25 Worcester Warriors

London Irish 29 x 33 Gloucester

Bath 18 x 20 Exeter Chiefs

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 18 65 Saracens Londres 18 57 Wasps Coventry 18 55 Newcastle Falcons Newcastle 18 54 Leicester Tigers Leicester 18 51 Gloucester Gloucester 18 51 Sale Sharks Salford (Manchester) 18 48 Bath Bath 18 46 Harlequins Londres 18 36 Northampton Saints Northampton 18 32 Worcester Warriors Worcester 18 27 London Irish Reading 18 17

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = rebaixamento

GKIPA Championship – 2ª Divisão Inglesa

Cornish Pirates 55 x 28 London Scottish

Bedford Blues 41 x 32 Doncaster Knights

Ealing 45 x 20 Nottingham

Jersey Reds 38 x 16 Rotherham Titans

Richmond 28 x 22 Hartpury College

Bristol 18 x 13 Yorkshire Carnegie

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bristol 19 88 Ealing Trailfinders Londres 18 75 Bedford Blues Bedford 18 56 Jersey Reds Jersey 19 54 Cornish Pirates Penzance 19 52 Yorkshire Carnegie Leeds 18 50 Doncaster Knights Doncaster 19 50 Richmond Londres 18 44 Hartpury College Hartpury 19 39 Nottingham Nottingham 17 37 London Scottish Londres 19 30 Rotherham Titans Rotherham 19 10

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º lugar = promoção à Premiership 2018-19

- 12º lugar = rebaixamento