ARTIGO COM VÍDEOS – Jornada de decisões na Europa! Entre sexta e sábado, o PRO14, a liga que reúne equipes de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul, viveu suas semifinais, com Scarlets e Leinster carimbando suas vagas para a grande final, com vitórias sobre Glasgow Warriors e Munster, respectivamente. Já no domingo, na Repescagem valendo a última vaga da liga na Champions Cup europeia, o Ulster venceu os Ospreys no domingo.

A grande final será disputada no Aviva Stadium, em Dublin, no dia 26.

Gigante escarlate na Escócia

Em Glasgow, na Escócia, os Warriors receberam os galeses do Scarlets, atuais campeões do PRO14, e foram atropelados por 28 x 13, em partida que provou o grande momentos dos vermelhos e desapontou os escoceses, que eram os donos da melhor campanha até então da competição.

O primeiro tempo foi de completo domínio do time de Llanelli, que abriram o placar com Rhys Patchell marcando o try logo aos 3′. Aos 16′, a qualidade do ataque galês novamente funcionou, Scott Williams furou com facilidade a linha defensiva e o scrum-half Gareth Davies marcou o segundo try. Os Warriors sentiram a pressão, conseguiram controlar o jogo territorialmente, mas foram incapazes de criarem. E, aos 31′, os Warriors afastaram mal o perigo e o ataque de galês foi fatal, com McNicholl e Steff Evans mostrando facilidade para passar pela defesa escocesa na base dos side steps e dummies até Rob Evans finaliza o terceiro try.

O triunfo foi selado logo no início do segundo tempo. Grigg recebeu amarelo e dexou Glasgow com um a menos, o que foi prontamente aproveitado pelos visitantes, com Ken Owens cravando em maul o quarto try. Os Warriors ainda reagiram com tries de Jonny Gray e Nick Grigg, mas sem tempo de reação. 28 x 13, números finais.

Com o triunfo, os Scarlets seguem na luta por defenderem seu título do ano passado.

13 28

Glasgow Warriors 13 x 28 Scarlets, em Glasgow

Alguém segura o Leinster?

No sábado passado o Leinster se sagrou campeão europeu e já entrou em campo novamente para fazer o superclássico irlandês contra o Munster. O resultado foi que o poderoso time de Dublin segue imbatível e triunfou sobre o rival para chegar a mais uma decisão. Porém, a vitória foi árdua, com um suado 16 x 15 sobre o Red Army.

Logo no começo do jogo, o ponta neozelandês James Lowe brilhou para o Leinster, rompendo a defesa e desferindo um lindo offload para Jack Conan cravar o primeiro try da partida para os azuis, que se davam ao luxo de pouparem vários titulares em plena semifinal de PRO14. Por isso mesmo, o Munster não tardou a apresentar volume de jogo. Os dois times trocaram penais no primeiro tempo, mas na segunda etapa, logo no início, o Munster foi recompensado com seu try, de Keith Earls, trombando na ponta para finalizar bela troca de passes dos vermelhos. A conversão não veio e o 10 x 08 persistia a favor do Leinster. O fim de jogo acabou sendo dramático, com Carbery, aos 76′, chutando penal precioso para os donos da casa. Contudo, logo na sequência, Gorbler fez o try da esperança para o Munster, deixando o placar em 16 x 15 para o Leinster. Era tarde. O Leinster aguentou os instantes finais e assegurou uma sufocante vitória.

O Leinster busca agora o que jamais conseguiu: a dobradinha, isto é, vencer PRO14 e Champions Cup no mesmo ano.



16 15

Leinster 16 x 15 Munster, em Dublin

FINAL

Dia 26/05 – Leinster x Scarlets, em Dublin

Ulster conquista última vaga na Champions Cup europeia

No domingo, as atenções se voltaram à Irlanda do Norte, onde o Ulster recebeu os Ospreys na decisão da 7ª vaga do PRO14 na Champions Cup europeia. Os galeses batalharam e até largaram em vantagem com try de Alun Wyn Jones os 15′, e ao longo de todo o jogo tiveram maior volume e posse de bola. Porém, os irlandeses foram muito mais clínicos, com Craig Gilroy marcando 2 tries, Treadwell e Stockdale deixando os seus. 35 x 17.

Ulster 35 x 17 Ospreys, em Belfast