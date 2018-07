ARTIGO COM VÍDEOS – O primeiro dia de jogos do torneio masculino da Copa do Mundo de Sevens não teve nenhuma surpresa, com os principais favoritos avançando. Mas isso não significa que não houve emoção: destaque para o Chile, que flertou com uma histórica vitória sobre a Irlanda.

Chile quase rouba a cena nas preliminares



A Fase Preliminar começou com o Quênia passando apuros contra Tonga, mas revertendo o placar para vencer por 19 x 07. Na sequência, foi a vez da Papua Nova Guiné fazer um jogaço com o Canadá, saindo atrás no placar mas reagindo no fim com 3 tries para flertar com a vitória, que só não saiu por conta de try no limite do in-goal de Conor Braid. 29 x 21. Emoção pura no início.

A França estreou com 50 x 00 sobre a Jamaica, enquanto Gales teve problemas para vencer o Zimbábue, fazendo 33 x 12, mas apenas após sair perdendo por 12 x 00. Samoa na sequência não sofreu para fazer 45 x 07 sobre Uganda, ao passo que a Rússia venceu sem brilho Hong Kong por 21 x 07.

Os últimos dois jogos colocaram em campo os sul-americanos. Primeiro, o Uruguai não desempenhou bem contra o Japão e foi atropelado por 33 x 07, em apresentação impressionante do time asiático. Mas, na sequência, o Chile quase fez história, largando n frente da Irlanda com try de Verschae na primeira bola. A Irlanda virou o placar com 2 tries no primeiro tempo, porém os chilenos mostraram força, seguraram o jogo parelho e, aos 11′, Metuaze virou o marcador com o segundo try dos Cóndores. Entretanto, já com o tempo esgotado, O’Brien partiu os corações chilenos com o try da vitória verde, 17 x 12.



Escócia e França são os destaques das oitavas

As oitavas de final começaram com o jogo mais empolgante da jornada, entre Quênia e Escócia. Os africanos voaram no começo do jogo e abriram frente de 26 x 00, mas a Escócia conseguiu uma das maiores viradas já vistas na história da competição, marcando 5 tries sem resposta nos 3 minutos finais de jogo, com o Quênia recebendo 2 cartões amarelos nos minutos decisivos. Farndale marcou os 2 tries decisivos no apagar das luzes. 31 x 26.

A França, por sua vez, eliminou a Austrália, no único resultado fora dos prognósticos. 22 x 17, em um jogão que teve o fijiano Veredamu marcando 2 tries cruciais para os franceses, liderados pelo mágico Bouhraoua.

Vitórias apertadas também tiveram a Inglaterra, que passou por Samoa por 19 x 15, em jogo que teve samoa reduzida a 6 homens duas vezes, e Fiji, que fez verdadeira batalha contra o Japão – os japoneses largaram na frente, chegaram a liderar o placar ainda no segundo tempo, mas viram uma reta final imponente de Fiji, que triunfou por 35 x 10.

Argentina, Nova Zelândia, África do Sul e Estados Unidos conseguiram vitórias mais tranquilas. Os Pumas fizeram 28 x 00 para cima do Canadá – com 2 tries de Santiago Mare – ao passo que os All Blacks foram discretos em 29 x 05 sobre a Rússia. Os Boks não tiveram problemas para colocarem 45 x 07 sobre a Irlanda – com direito a nada menos que 4 tries de Soyizwapi. Por fim, os Eagles fizeram a festa da torcida atropelando Gales por 35 x 00 – Perry Baker correu para 2 tries, fazendo a festa.

Copa do Mundo de Sevens – São Francisco 2018

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 20 de julho

Preliminares

17h01 – Quênia 19 x 07 Tonga

17h23 – Canadá 29 x 21 Papua Nova Guiné

17h45 – França 50 x 00 Jamaica

18h07 – Gales 33 x 12 Zimbábue

18h29 – Samoa 45 x 07 Uganda

18h51 – Rússia 21 x 07 Hong Kong

19h13 – Japão 33 x 07 Uruguai

19h35 – Irlanda 17 x 12 Chile

Oitavas de final

23h03 – Escócia 31 x 26 Quênia

23h25 – Argentina 28 x 00 Canadá

23h47 – Austrália 17 x 22 França

00h09 – Inglaterra 19 x 15 Samoa

00h31 – Nova Zelândia 29 x 05 Rússia

00h53 – Fiji 35 x 10 Japão

01h15 – África do Sul 45 x 07 Irlanda

01h37 – Estados Unidos 35 x 00 Gales

Sábado, dia 21 de julho

Quartas de final pelo Bowl (17º lugar)



16h26 – Tonga x Chile

16h48 – Papua Nova Guiné x Uruguai

17h10 – Jamaica x Hong Kong

17h32 – Zimbábue x Uganda

Quartas de final pelo Challenge Cup (9º lugar)



18h04 – Quênia x Irlanda

18h26 – Canadá x Japão

18h48 – Austrália x Rússia

19h10 – Samoa x Gales

Quartas de final pelo Ouro

19h32 – Escócia x África do Sul

19h54 – Argentina x Fiji

20h16 – França x Nova Zelândia

20h38 – Inglaterra x Estados Unidos