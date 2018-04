Achou que não iria ver na TV a Champions Cup europeia? Uma partida será sim assistida no Brasil pela TV5 Monde, o canal de língua francesa. É a semifinal desse sábado entre os franceses do Racing e os irlandeses do Munster, jogão imperdível!

Já o Watch ESPN terá mais uma rodada completa de Super Rugby entre a sexta e o domingo. E na World Rugby TV, disponível no Facebook e no site da federação, a jornada será de Série Mundial de Sevens Feminina com a 3ª etapa, no Japão. Então, marque na agenda!

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 20 de abril

04h35 – Super Rugby – Blues x Highlanders – Watch ESPN – AO VIVO

06h45 – Super Rugby – Waratahs x Lions – Watch ESPN – AO VIVO

22h30 às 06h15 – Série Mundial de Sevens Feminina – Etapa do Japão – World Rugby TV – AO VIVO

Sábado, dia 21 de abril

04h35 – Super Rugby – Crusaders x Sunwolves – Watch ESPN – AO VIVO

06h45 – Super Rugby – Reds x Chiefs – Watch ESPN – AO VIVO

10h05 – Super Rugby – Bulls x Rebels – Watch ESPN – AO VIVO

11h10 – Champions Cup – Semifinal: Racing x Munster – TV5 Monde – AO VIVO

12h15 – Super Rugby – Sharks x Stormers – Watch ESPN – AO VIVO

22h30 às 06h00 – Série Mundial de Sevens Feminina – Etapa do Japão – World Rugby TV – AO VIVO

Domingo, dia 22 de abril

05h00 – Super Rugby – Brumbies x Jaguares – Watch ESPN – AO VIVO