ARTIGO COM VÍDEOS – O último fim de semana foi de abertura da Super League, o tradicional Campeonato Inglês de Rugby League. E logo na primeira rodada teve o maior clássico do país, entre St. Helens Saints e o atual campeão Wigan Warriors. O resultado foi triunfo dos Saints, carimbando a faixa do rival, com direito a try novo contratado Kevin Naiqama. O fijiano vindo da NRL australiana veio para ser o novo astro do time, após Ben Barba deixar o clube – vivendo processo por agressão à sua ex namorada.

A rodada ainda teve como destaque a vitória do Hull Kingston Rovers sobre o Hull FC no dérbi de Hull.







Betfred Super League – Campeonato Inglês de Rugby

London 42 x 24 Wakefield

Warrington 26 x 06 Leeds

Castleford 20 x 04 Catalans

Huddersfield 14 x 34 Salford

Hull KR 18 x 16 Hull FC

St. Helens 22 x 12 Wigan

Clubes Cidade Jogos Pontos Salford Red Devils Salford 1 2 Warrington Wolves Warrington 1 2 London Broncos Londres 1 2 Castleford Tigers Castleford 1 2 St. Helens Saints St. Helens 1 2 Hull Kingston Rovers Kingston-upon-Hull 1 2 Hull FC Kingston-upon-Hull 1 0 Catalans Dragons Perpignan (França) 1 0 Wakefield Trinity Wildcats Wakefield 1 0 Huddersfield Giants Huddersfield 1 0 Leeds Rhinos Leeds 1 0 Wigan Warriors Wigan 1 0

O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes e organizada por entidades distintas do Union. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union que reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França, onde segue bem abaixo do Union.

Quais as principais diferenças do League para o Union?