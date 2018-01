O mês de janeiro vai chegando ao fim e com isso o Super Rugby vai se aproximando, com seu pontapé inicial marcado para o dia 17 de fevereiro. Vamos a algumas notícias da liga do Hemisfério Sul!

Fiji receberá Highlanders e Chiefs

Foi confirmado hoje que o duelo entre os neozelandeses do Highlanders e do Chiefs, no dia 30 de junho, será em Suva, capital de Fiji. Com isso, o Super Rugby mantém suas ações de todo ano ter algum duelo sendo realizado nas Ilhas do Pacífico.

Êxodo segue: agora é Liam Messam

A perda de jogadores do Super Rugby para a Europa continua. Em 2018, o All Black Liam Messam fará sua última temporada com o Chiefs e se transferirá no segundo semestre para a França, onde passará a jogar pelo Toulon.

Jaguares contra Argentina XV

Nesse sábado, dia 27, os Jaguares iniciarão sua caminhada rumo ao Super Rugby 2018 duelando com a Argentina XV, seleção argentina de desenvolvimento, que está na reta final de sua preparação para o Americas Rugby Championship, que começará no dia 3 de fevereiro.

Pré-temporada começou!

Os jogos de pré temporada do Super Rugby começaram no último sábado, na África do Sul, com os Stormers fazendo 77 x 00 sobre o time da Currie Cup, o campeonato sul-africano, SWD Eagles.

Confira os próximos desafios das franquias do Super Rugby, tendo como destaques o confronto entre Sharks, daa África do Sul, e Racing, da França, no dia 3, em Hong Kong, e o Brisbane Global Tens, torneio de tens na Austrália nos dias 9 e 10 de fevereiro, envolvendo os 4 times australianos – Reds, Waratahs, Brumbies e Rebels – e os 5 neozelandeses – Blues, Chiefs, Hurricanes, Crusaders e Highlanders – somados ainda a Fiji, os japoneses do Panasonic Wild Knights e os franceses do Pau.

27 de fevereiro

Lions vs Bulls

Bulls vs Sharks

Jaguares vs Argentina XV

02 de fevereiro

Chiefs vs Blues

Crusaders vs Hurricanes

Highlanders vs Waratahs

03 de fevereiro

Stormers vs Bulls

Brumbies vs Rebels

Sharks vs Racing 92 (França)

09 e 10 de fevereiro

Brisbane Global Tens a-side

10 de fevereiro

Bulls vs Jaguares

14 de fevereiro

Brumbies vs Chiefs

15 de fevereiro

Waratahs vs Rebels

Highlanders vs Crusaders

Hurricanes vs Blues