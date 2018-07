ARTIGO COM VÍDEOS – Penúltima rodada do Super Rugby neste fim de semana, com mais classificados às quartas de final sendo conhecidos! Lions, Chiefs, Highlanders, Waratahs e Jaguares se juntaram a Crusaders e Hurricanes e se garantiram no mata-mata. Agora, resta apenas uma vaga em disputa, entre Rebels, Sharks e Brumbies. Além, é claro, das definições de quem se enfrenta nas quartas.

Os Waratahs abocanharam o primeiro lugar da Conferência Austrália ao derrotarem com tranquilidade os japoneses do Sunwolves por 77 x 25. A chuva de 102 pontos teve nada menos que 12 tries para os australianos, com destaques para 2 de Folau, 2 de Naiyaravoro e 2 de Newsome. Os japoneses ainda lamentaram um cartão vermelho para Masirewa, ao passo que Yamada brilhou com 2 tries.



Já os Rebels ainda estão dentro do G8, mas em situação perigosa. O time de Melbourne fez dérbi australiano contra o eliminado Reds e foi derrotado por 37 x 23, em desempenho que preocupa demais. Foram 4 tries a 2 para os Reds, que correram muito menos metros, mas capitalizaram com penais e erros em excesso dos Rebels.



Na África do Sul, os Jaguares argentinos precisavam de vitória simples para assumirem o primeiro lugar da Conferência Sul-Africana, já que o líder Lions folgava na jornada. Mas a visita aos Bulls acabou por encerrar a série de 6 vitórias seguidas dos Jaguares, que caíram por 43 x 34 em Pretória. Porém, por conta dos demais resultados da jornada, os argentinos asseguraram classificação à próxima fase pela primeira vez na história.

Os Jaguares começaram atropelando com 2 tries em 5 minutos, com Nico Sánchez e Pablo Matera. Aos 19′, o scrum-half Bertranou marcou o terceiro try dos visitantes e a vitória parecia encaminhada. Parecia, mas faltava dizer isso aos Bulls, que reagiram prontamente, com Kotze, Papier e Jesse Kriel (em interceptação) cruzando o in-goal para virarem o marcador para 21 x 19 antes do intervalo. E após a pausa foram os donos da casa quem mandaram no jogo. A linha azul voava e Ulengo marcou mais um, antes de Bertranou dar o troco com try em contra ataque aos 46′ para novo try argentino. Porém, Van Staden logo na sequência correu para o quinto try dos Bulls e Ulengo selou a vitória com mais um try aos 65′. No fim, Matera fez um último try para os Jaguares, que tiveram 64% de posse bola na partida, mas não foram tão eficientes quanto os sul-africanos – e erraram 34% de seus tackles…



Os Sharks perderam a chance de ficarem acima de Jaguares e Rebels ao perderem fora de casa para os eliminados Stormers por 27 x 16. Foram 3 tries no primeiro tempo para o time do Cabo, com Wiese, Viljoen e Rhule cruzando o in-goal. No segundo tempo, Van Wyk cruzou o in-goal para o time do Durban, mas a virada não saiu.



Jogando em casa, o líder Crusaders somou mais uma grande vitória passando pelo rival Highlanders no clássico da Ilha do Sul da Nova Zelândia, negando ao Highlanders a chance de ter o mando de jogo nas quartas. Jogão de 45 x 22, com tries para os ‘Saders de Bridge (logo aos 3’, após 17 fases), Havili, Scott Barrett (em linda série de offloads), Mo’unga e Bridge novamente. Domínio total dos campeões do ano passado em Christchurch, que teve seu estádio mudando de nome por um jogo para homenagear Wyatt Crocket, que fez 200 jogos pelo time.



Os Hurricanes, por sua vez, deram um passo crucial para terem o mando de jogo nas quartas de final. O time de Wellington fez clássico da Ilha do Norte da Nova Zelândia contra os eliminados Blues e venceu bem por 42 x 24. Laumape foi o nome do jogo marcando nada menos que 4 tries para os ‘Canes, enquanto Julian Savea e Beauden Barrett deixaram os seus também.



Os Chiefs ainda têm remotas chances de tirarem a segunda posição dos Hurricanes na Conferência Neozelandesa. O time de Hamilton recebeu os australianos dos Brumbies, ainda esperançosos de uma classificação, e a vitória foi kiwi, mas no aperto. 24 x 19 para os Chiefs, com tries de Nathan Harris, Damian McKenzie e Jonathan Faauli. Os Brumbies reagiram no fim com Thomas Banks, aos 71′, e Henry Speight, aos 74′, cruzando o in-goal para um bônus defensivo que manteve o time de Canberra com alguma esperança de avançar.



Na última rodada, o Rebels depende só de si para se garantir, mas visita os Highlanders. Enquanto isso, os Sharks torcem por um tropeço australiano e jogam em casa precisando vencer os Jaguares, que entrarão em campo ainda sonhando com o primeiro lugar da Conferência e o mando de jogo nas quartas. Para isso, além de vencerem, os argentinos precisam que os Lions percam o superclássico sul-africano para os eliminados Bulls.

Com um fio de esperança, os Brumbies precisarão vencer com bônus os Waratahs fora de casa e torcerão contra Rebels e Sharks. Já na luta pelo mando de jogo, Chiefs e Hurricanes duelarão e aos Hurricanes basta não perderem com os Chiefs fazendo bônus.



Super Rugby

Crusaders 45 x 22 Highlanders

Reds 37 x 23 Rebels

Chiefs 24 x 19 Brumbies

Hurricanes 42 x 24 Blues

Waratahs 77 x 25 Sunwolves

Bulls 43 x 34 Jaguares

Stormers 27 x 16 Sharks

Equipe Conferência País Cidade Jogos Pontos Crusaders Nova Zelândia Nova Zelândia Christchurch 15 58 Waratahs Austrália/Japão Austrália Sydney 15 44 Lions África do Sul/Argentina África do Sul Joanesburgo 15 41 Hurricanes Nova Zelândia Nova Zelândia Wellington 15 50 Chiefs Nova Zelândia Nova Zelândia Hamilton 15 45 Highlanders Nova Zelândia Nova Zelândia Dunedin 15 40 Jaguares África do Sul/Argentina Argentina Buenos Aires 15 38 Rebels Austrália/Japão Austrália Melbourne 15 35 Sharks África do Sul/Argentina África do Sul Durban 15 32 Brumbies Austrália/Japão Austrália Canberra 15 30 Bulls África do Sul/Argentina África do Sul Pretória 15 29 Stormers África do Sul/Argentina África do Sul Cidade do Cabo 16 29 Reds Austrália/Japão Austrália Brisbane 15 23 Blues Nova Zelândia Nova Zelândia Auckland 15 22 Sunwolves Austrália/Japão Japão Tóquio 15 14

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;

Próxima (Última) rodada

Dia 13/07 – Chiefs x Hurricanes

Dia 13/07 – Reds x Sunwolves

Dia 14/07 – Highlanders x Rebels

Dia 14/07 – Crusaders x Blues

Dia 14/07 – Waratahs x Brumbies

Dia 14/07 – Lions x Bulls

Dia 14/07 – Sharks x Jaguares