Giro de notícias internacionais!

Chicago com rodada tripla mágica em novembro

Os Estados Unidos viraram mesmo palco de grandes eventos do rugby. Já havia sido anunciado que no dia 2 de junho, Gales e África do Sul vão duelar exibindo-se ao público norte-americano, em Washington. Agora, a novidade é o anúncio de uma partida entre Irlanda e Itália em Chicago, no monumental Soldier Field (do Chicago Bears, mesmo estádio que recebeu All Blacks e Estados Unidos em 2016), no dia 3 de novembro.

A série de amistosos de novembro começará somente no dia 10, mas irlandeses e italianos anteciparam em uma semana suas atividades para divulgarem suas marcas nos Estados Unidos.

O jogo será apenas um entre 3 partidas no mesmo dia no Solider Field, que ainda receberá o Estados Unidos e Maori All Blacks e o duelo feminino entre Estados Unidos e Nova Zelândia (Black Ferns), em uma especial rodada tripla de rugby.

Canadá e Estados Unidos confirmam amistosos de junho

Em junho próximo, Estados Unidos e Canadá farão 3 partidas cada na série de amistosos internacionais. Ambos receberão a Escócia, com o jogo entre canadenses e escoceses ocorrendo no dia 9, em Edmonton, e entre estadunidenses e escoceses no dia 16, em Houston. Os EUA ainda receberão no dia 9 a Rússia, em Denver, com os russos indo a Ottawa no dia 16 para enfrentarem o Canadá. Por fim, Canadá e EUA duelarão em solo canadense no dia 23, em Halifax.

World Rugby confirma Copa das Nações do Pacífico 2018 com a Geórgia

O World Rugby confirmou ainda que a Geórgia participará em junho da Copa das Nações do Pacífico, enfrentando Fiji, Samoa e Tonga.

As 4 seleções duelarão em Suva, capital de Fiji, entre os dias 9 e 16 de junho. A Geórgia ainda visitará o Japão no dia 23.

Portugal e Alemanha no dia 9 de junho – Samoa aguarda

Já a partida entre Alemanha e Portugal, pela Repescagem Europeia para a Copa do Mundo de 2019, ocorrerá no dia 9 de junho, com mando alemão, em partida única. O vencedor jogará por uma vaga no Mundial contra Samoa no dia 30 de junho na Oceania e no dia 14 de julho na Europa.

Excluídas da Copa do Mundo, Romênia e Espanha não tiveram ainda amistosos marcados para junho.

Temporada de sevens europeia vai começar na Rússia: é o Grand Prix

Sábado, dia 19 de maio, será de pontapé inicial para o Grand Prix Sevens, o Circuito Europeu Masculino de Sevens de 2018.

Novamente, Inglaterra, França, Gales, Espanha e Rússia, seleções fixas da Série Mundial, deverão usar o circuito europeu para desenvolverem jovens atletas, ao passo que a Escócia segue optando por não disputar o Grand Prix. As demais seleções deverão ter força máxima, na busca por um lugar no Hong Kong Sevens de 2018. O circuito tem 4 etapas, decidindo-se em setembro, e o último colocado será rebaixado. Para países como Irlanda, Portugal e Alemanha, o Grand Prix representa o caminho para irem à elite mundial.

Os jogos serão exibidos ao vivo no site da Rugby Europe.

Grand Prix Sevens – Circuito Europeu Masculino de Sevens – 1ª etapa, em Moscou, Rússia

Grupo A: Rússia, França, Geórgia e Suécia

Grupo B: Irlanda, Alemanha, Portugal e Polônia

Grupo C: Espanha, Gales, Inglaterra e Itália

Etapa 2: Marcoussis, Paris (França) – 30/06-01/07

Etapa 3: Exeter (Inglaterra) – 07-08/07

Etapa 4: Łódź (Polônia) – 08-09/09

Mais rugby na Ásia nesta quarta

Na Ásia, a quarta-feira foi de rugby XV de seleções, com a largada do Grupo Central da 4ª divisão do Campeonato Asiático, no Cazaquistão. O time da casa e o Paquistão venceram Mongólia e Quirguistão e decidirão o título no sábado. O Uzbequistão abandonou o torneio.

Asia Rugby Championship – Division III Centro – 4ª divisão do Campeonato Asiático – Grupo Centro

Semifinais

Paquistão 82 x 00 Quirguistão

Cazaquistão 55 x 06 Mongólia

Finais – dia 19/05

Mongólia x Quirguistão – 3º lugar

Cazaquistão x Paquistão – Final