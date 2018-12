No ano que vem, São José dos Campos será o palco para o World Rugby U20s Trophy, o Troféu Mundial M20, que pela primeira vez será realizado em solo brasileiro.

Trata-se da 2ª divisão do M20 mundial, reunindo 8 seleções: 1 de cada um dos 6 continentes, o país sede e o último time rebaixado do Campeonato Mundial M20 (World Rugby U20s Championship), a 1ª divisão (que conta com os 12 melhores do mundo).

Brasil (país sede) e Japão (rebaixado no Campeonato Mundial M20 de 2018) já estão garantidos no torneio e neste sábado a terceira equipe classificada foi conhecida: será Tonga, vencedora do Oceania U20s Trophy de 2018.

Foram 2 jogos entre Tonga e Samoa para decidirem o classificado da Oceania, ambos em solo samoano, em Apia. No dia 4, Tonga venceu o primeiro duelo pro 16 x 12 e neste dia 8 repetiu a dose fazendo 27 x 20 sobre os samoanos para assegurar o título.

Nova Zelândia, Austrália e Fiji são os times da Oceania que estão no World Rugby U20s Championship.