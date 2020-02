ARTIGO COM VÍDEOS- Enquanto a França dava show pelo Six Nations os times do Top 14 entraram em campo para mais uma rodada. O Bordeaux (1º) continua a reinar absoluto batendo fora de casa o Clermont (7º) e abrindo 4 pontos de vantagem para o segundo colocado. O Lyon (2º) também foi bem, a equipe venceu uma partida dura em casa contra o Racing (5º) e agora está a 11 pontos do terceiro colocado. Ao contrario das outras temporadas a luta pelo rebaixamento está acirrada com apenas cinco pontos separando o 10º do 14º colocado.

O Bordeaux segue mais líder que nunca atropelando fora de casa o Clermont por 31 a 22 e conquistando um importante ponto bônus ofensivo. Nas temporadas anteriores o time da terra dos vinhos começou forte, mas caiu de rendimento na segunda parte da competição esse ano porém a equipe não dá sinais de cansaço e parece ter a primeira posição bem encaminhada, O resultado coloca o Boredaux 15 pontos a frente do segundo colocado e faz a torcida timidamente sonhar com voos mais altos.

No domingo na hora do almoço o vice-líder Lyon recebeu a equipe do Racing em um duelo que provocou indigestão em muitos torcedores. Em uma partida truncada, onde as defesas foram frequentemente mais fortes que o ataque os donos da casa levaram a melhor por 29 a 20. Com dois tries para cada lado o placar foi construído na eficiência do scrum-half argentino Patrício Fernandez que anotou cinco penais e duas conversões, errando apenas um chute na partida. O resultado é gigante para o Lyon que abre 11 pontos de vantagem para o terceiro colocado e tem a classificação para as finais, salvo um desastre, praticamente assegurada.

- Continua depois da publicidade -

A França dominou Gales fora de casa e colocou as mãos na taça do Six Nations, enquanto os Blues buscam conquistar a Europa um time modificado do Toulouse (6º) entrou em campo. A combinação de jogadores internacionais com jovens talentos mais uma vez se mostrou mortal, jogando em casa o time não teve dificuldades para bater o Montpellier (8º) por 25 a 7, conquistando também o ponto bônus ofensivo, destaque para o abertura australiano Zack Holmes que voltou de suspensão, anotou um try e se mostra um reserva de luxo para Romain Ntamack. O Montpellier, que fica fora da zona de classificação com resultado deixa escapar pontos importantes diante de um adversário enfraquecido.

Depois de oito derrotas seguidas a torcida basca pode finalmente comemorar com o Bayonne (11º) batendo em casa o Stade Français (13º), um rival na luta contra o rebaixamento, por 28 a 17. Os donos da casa jogaram com a garra que é característica da equipe, se beneficiando da indisciplina dos parisienses, que tomaram dois amarelos, e cederam muitos penais, com o abertura Maxime Lafage anotando 23 pontos com os pés. O resultado embola a luta contra o rebaixamento e interrompe a ascensão do Stade Français, que termina a rodada na penúltima colocação.

A torcida de La Rochelle (3º) mais uma vez compareceu em peso, completando o 55º jogo com ingressos esgotados e a equipe não decepcionou, batendo o Toulon (4º) por 17 a 12. Uma partida tensa e polêmica, sendo influenciada por um cartão amarelo duvidoso dado ao oitavo dos visitantes Facundo Isa em que o juiz não quis chamar o TMO. Com o resultado o La Rochelle assume a terceira colocação e freia a ascensão do Toulon.

No outro duelo dos desesperados da rodada o Agen (12º) bateu fora de casa o Brive (10º) por 30 a 16. Ao contrário do que geralmente ocorre no Top 14 os visitantes fizeram uma partida excepcional, uma das melhores da temporada enquanto os donos da casa jogaram bem abaixo do que era esperado. O Brive perde uma chance importante de afundar um rival direto na luta contra o rebaixamento e vê o Agen deixar a ultima colocação e embolar o campeonato.

O Castres (9º) fez a lição de case batendo com facilidade a Section Paloise (14º) por 26 a 16, mas deixa escapar o ponto bônus ofensivo. Os visitantes sofrem a sétima derrota seguida e agora ocupam a ultima colocação, empatados em pontos com o Stade Français. O Castres está em um momento chave do campeonato, ocupando a nona colocação a equipe está distante do rebaixamento e da zona de classificação, com os próximos resultados definindo se o time vai lutar na parte de cima ou de baixo da tabela.

Top 14 – Campeonato Francês 2019-20

La Rochelle 17 x12 Toulon

Agen 16 x 30 Brive

Bayonne 28 x 17 Stade Français

Castres 26 x 16 Pau

Clermont 22 x 31 Bordeaux

Lyon 29 x 20 Racing

Toulouse 25 x 7 Montpellier

Clube Cidade Jogos Pontos Bordeaux-Bègles Bordeaux 16 57 Lyon Lyon 16 53 La Rochelle La Rochelle 16 42 Toulon Toulon 16 41 Racing Paris 16 41 Toulouse Toulouse 16 40 Clermont Clermont-Ferrand v 36 Montpellier Montpellier 16 36 Castres Castres 16 32 Brive Brive-la-Gaillarde 16 29 Bayonne Bayonne 16 29 Agen Agen 16 26 Stade Français Paris 16 24 Pau Pau 16 24

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto