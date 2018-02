ARTIGO COM VÍDEOS – A rodada cheia de surpresas do Six Nations eclipsou a o fim de semana do Top 14, que teve uma das melhores e mais disputadas rodadas da temporada. O Montpelier (1º) segue firma na liderança da competição batendo casa a equipe do Bordeaux (9º) enquanto o La Rochelle (6º), jogando em seus domínios, foi superado pelo Toulon (4º) embolando todo o campeonato, com apenas 6 pontos separando o segundo do sétimo colocado.

Após 21 jogos e um ano e meio, o La Rochelle perde a invencibilidade em casa, a ultima derrota da equipe foi no dia 21 de maio de 2016, o algoz foi a poderosa equipe do Toulon, que mesmo sem algumas de suas estrelas conseguiu uma grande vitória pelo placar de 27 a 20, se aproveitando da indisciplina dos donos da casa que cederam muitos penais. Essa é a segunda derrota seguida dos atlânticos, o que embola de vez a luta por uma vaga nas finais. Ma’a Nonu marcou o try decisivo aos 69′ para o Toulon.



O grande beneficiado pela queda de rendimento do La Rochelle é o Montpellier, que fica a seis pontos do segundo colocado. A equipe bateu em casa o Boredaux por 11 a 10, em um jogo bastante disputado, apesar de jogar bem em alguns momentos o time da terra dos vinhos mais uma vez deixa escapar a vitória, comento 14 penais, o que foi decisivo no placar. O Springbok Jan Serfontein fez o único e decisivo try para os líderes.



Na disputa cada vez mais acirrada no meio da tabela o Castres (5º) continua a evoluire venceu duelo direto pela classificação em casa contra o Lyon (8º) por 33 a 22, em partida lá e cá que teve Toby Arnold marcando 2 cruciais tries para os azuis.



Já o Toulouse (3º) também segue evoluindo e jogando em seus domínios conquistou uma boa vitória, por 45 a 28 sobre o Brive (13º), em uma partida com nove tries de oito jogadores diferentes, e um penal try. Yoann Huget, em alta, guardou 2 tries para os rubronegros.



O cemitério de gigantes. O Pau (7º) mostrou mais uma vez que quando joga em casa é quase impossível de ser batida, a vitima da vez foi a poderosa equipe do Racing (2º), derrotada por 24 a 15, com destaque para os dois tries do ponta dos donos da casa Watisoni Votu e os chutes eficientes do abertura neozelandês Colin Slade.



Se a briga por uma vaga na próxima fase está emocionante, a luta para ficar fora da zona de rebaixamento também esta pegando fogo, com dois grandes cada vez mais a perigo. Em uma situação que tem sido comum nas últimas temporadas o Stade Français (11º) segue decepcionando a equipe dessa vez foi batida em Paris pelo Agen (12º) por 36 a 34, sendo esta a primeira vitória fora de casa da equipe de Lot-et-Garonne.



No mesmo ritmo o atual campeão, o Clermont (10º) também não consegue encontra o seu jogo, a equipe foi batida em casa pelo ultimo colocado, o Oyonnax (14º) 18 a 12, em uma partida tecnicamente muito fraca e que deu esperanças aos alpinos.



Perpignan de vento em popa

Na segunda divisão, a bola da vez é o Perpignan, mais líder que nunca. Os catalães foram a Montauban e venceram o vice líder em um jogo de arrepiar por 22 x 20. O resultado fez sorrir o terceiro colocado Mont de Marsan, que encostou no Montauban após derrotar o Biarritz em um outro duelo direto na parte de cima da tabela, reduzindo a distância para os verdes. 29 x 03 indiscutíveis para os aurinegros. Enquanto isso, o quarto colocado Grenoble voltou a desapontar empatando com o lanterna Narbonne.









Top 14 – Campeonato Francês 2017-18

- Continua depois da publicidade -

Montpellier 11 x 10 Bordeaux

Clermont 12 x 18 Oyonnax

Stade Français 34 x 36 Agen

Castres 33 x 22 Lyon

Pau 24 x 15 Racing

Toulouse 45 x 28 Brive

La Rochelle 20 x 27 Toulon

Clube Cidade Jogos Pontos Montpellier Montpellier 18 60 Racing Paris 18 54 Toulouse Toulouse 18 53 Toulon Toulon 18 52 Castres Castres 18 51 La Rochelle La Rochelle 18 50 Pau Pau 18 48 Lyon Lyon 18 47 Bordeaux-Bègles Bordeaux 18 39 Clermont Clermont-Ferrand 18 32 Stade Français Paris 18 28 Agen Agen 18 27 Brive Brive 18 25 Oyonnax Oyonnax 18 18

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto



Pro D2 – 2ª Divisão do Campeonato Francês 2017-18

Mont de Marsan 29 x 03 Biarritz

Bayonne 52 x 26 Carcassonne

Vannes 34 x 26 Nevers

Aurillac 36 x 24 Dax

Narbonne 29 x 29 Grenoble

Massy 23 x 14 Angoulême

Montauban 20 x 22 Perpignan

Colomiers 13 x 26 Béziers

Clube Cidade Jogos Pontos Perpignan Perpignan 24 81 Montauban Montauban 24 76 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 24 74 Grenoble Grenoble 24 67 Biarritz Biarritz 24 64 Béziers Béziers 24 60 Bayonne Bayonne 24 59 Colomiers Colomiers 24 55 Angoulême Soyaux-Angoulême 24 51 Aurillac Aurillac 24 48 Vannes Vannes 24 47 Nevers Nevers 24 46 Massy Massy (Paris) 24 45 Dax Dax 24 41 Carcassonne Carcassonne 24 39 Narbonne Narbonne 24 31

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;

- 1º e 2º lugares: classificação direta às Semifinais;

- 3º ao 6º lugares: classificação à Repescagem para as Semifinais;

- 15º e 16º lugares: rebaixamento





Escrito por: Diego Gutierrez