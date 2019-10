ARTIGO COM VÍDEOS: A Copa do Mundo terminou para os Bleus, e agora os torcedores franceses podem se focar no que realmente importa o Top 14, com a competição chegando ao fim no Japão muito coisas devem mudar e a vida dos pequenos fica mais difícil. Por enquanto, porém a competição segue como a mais equilibrada dos últimos anos, com cinco pontos separando o 5º do 13º colocado. Na ponta da tabela o líder Lyon (1º) perdeu a invencibilidade para o Clermont (4º) fora de casa, mas se beneficiou da derrota fora de casa do Bordeaux (2º) diante do Brive.

A série invicta do Lyon chegou ao fim. Depois de sete vitórias seguidas a equipe, que segue na ponta da tabela, foi batida longe de casa pelo Clermont por 24 a 15. Os jogadores do Lyon pagaram um preço alto pela indisciplina, mesmo não sofrendo tries, os 20 penais da equipe terminaram com oito conversões dos donos da casa. A partida marcou mais uma atuação magistral do abertura Jake Mcintyre, que anotou todos os pontos dos amarelos, o jovem australiano foi contratado para suprir a ausência do veterano Camille Lopez, que estava com a seleção, e que agora volta para a equipe causando muita dor de cabeça para o treinador.

Vencer em casa é fundamental para qualquer equipe que queira permanecer no Top 14, assim o Brive (9º) tem feito uma temporada perfeita, com quatro vitórias seguidas em seus domínios, batendo nesse fim de semana o Bordeaux por 30 a 9. O jogo foi decidido logo aos 9’ da primeira etapa quando o asa Mahamadou Diaby foi expulso. Com o resultado o time da terra dos vinhos perde uma chance importante de se aproximar do líder Lyon.

A série invicta do Bayonne (3º) chegou ao fim na Provence. Os bascos foram dominados fisicamente pelo Toulon (5º) e voltam para casa com uma derrota por 20 a 9, o placar foi construído no primeiro tempo, mas mesmo com uma boa segunda etapa os visitantes não conseguiriam virar. Com a Copa do mundo chegando ao fim o Top 14 deve mudar muito resta saber se os bascos terão forças para manter a boa atuação diante das equipes completas

O La Rochelle (6º) é quase invencível quando joga diante de sua torcida, batendo nesse fim de semana o Racing (13º), por 12 a 6, e entrando na zona de classificação para as finais. O jogo foi muito amarrado e teve como destaque a atuação do veterano abertura australiano Brock James, que comandou os atlânticos, preciso nos chutes e seguro no jogo aberto. Os parisienses por outro lado voltam para a zona de rebaixamento.

Depois de quatro rodadas o Montpellier (7º) volta vencer, batendo em casa o Toulouse (11º) por 33 a 22. Uma vitória atingida graças a um primeiro tempo desastroso dos ocitanos. A polemica da partida fica mais uma vez por conta do abertura dos visitantes Thomas Ramos, liberado pela seleção francesa, que teve uma atuação dominante no mesmo fim de semana que a seleção nacional foi desclassificada no Japão.

A vida segue difícil para os parisienses do Stade Français (14º), a equipe foi derrotada fora de casa pelo Agen (10º) por 27 a 14, ficando na ultima posição e a cinco pontos do décimo segundo colocado. O time de rosa perde para um adversário direto na luta contra o rebaixamento jogando mal, indisciplinado e dominado pelos adversários.

Depois de uma sequencia ruins de jogos a Section Paloise (8º) conquistou em casa uma boa vitória diante do Castres (12º) por 37 a 24. Os visitantes jogaram uma partida ruim, tanto individualmente quanto coletivamente, deixando escapar pontos importantes na luta pelas primeiras posições da tabela

Top 14 – Campeonato Francês 2019-20

Montpellier 33 x 22 Toulouse

Pau 37 x 24 Castres

Agen 27 x 14 Stade Français

Toulon 20 x 9 Bayonne

Brive 30 x 9 Bordeaux

La Rochelle 12 x 6 Racing

Clermont 24 x 15 Lyon

Clube Cidade Jogos Pontos Lyon Lyon 8 30 Bordeaux-Bègles Bordeaux 8 26 Bayonne Bayonne 8 21 Clermont Clermont-Ferrand 8 20 Toulon Toulon 8 18 La Rochelle La Rochelle 8 18 Montpellier Montpellier 8 17 Pau Pau 8 17 Brive Brive-la-Gaillarde 8 17 Agen Agen 8 16 Toulouse Toulouse 8 14 Castres Castres 8 14 Racing Paris 8 13 Stade Français Paris 8 9

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto