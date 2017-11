ARTIGO COM VÍDEOS – Enquanto as melhores seleções do mundo do rugby mediam forças nos gramados da Europa, as equipes do Top 14 entravam em campo para mais uma rodada do campeonato de clubes mais forte do mundo do rugby, com muitos jogos espetaculares. A competição tem um novo líder o Montpellier (1º), que fez a lição de casa batendo o Toulouse (5º) em clássico sulino e se beneficiou do tropeço do Lyon (2º) diante do Clermont (9º).

O Montpellier, depois de uma sequencia ruim de jogos parece ter reencontrado o bom rugby, os comandados de Vern Cotter não tiveram dificuldades para despachar a boa equipe do Toulouse, por 32 a 22, com direito ao ponto bônus ofensivo. O destaque da partida fica por conta do ponta Gabriel Ngandebe, de apenas 20 anos. Relacionado de ultima hora o jogador mostrou muito talento, anotando um try e se colocando como um das promessas do Montpellier.



O Lyon, que vinha de uma boa sequencia de jogos tropeçou, e passa a semana na vice-liderança, o time viajou para enfrentar o Clermont, e depois de um bom primeiro tempo se desencontrou na segunda etapa a e acabou derrotado por 39 a 18. O fijiano Raka fez 2 tries para os amarelos, enquanto Strettle, Parra e Timani também fizeram os seus.



O La Rochelle (3º) perdeu a chance de se aproximar da liderança, a equipe viajou para enfrentar o Castres (7º) e acabou derrotado por 31 a 15, com o samoano David Smith correndo para 2 dos 4 tries do Castres. Os donos da casa fizeram a sua melhor partida na temporada e deram esperanças para a torcida que vinha desiludida com o fraco desempenho do time.



Na luta por uma vaga nas finais o Racing (4º) foi o único visitante a vencer, a equipe deixou Paris e venceu o Toulon (8º) em jogo estrelado mesmo com alguma ausências. JP Pietersen, 2 vezes, Fekitoa e Ashton marcaram os tries do Toulon, enquanto Dulin, Andreu, Nyanga e Dupichot fizeram para o Racing, que ainda se valeu da indisciplina do Toulon para Pat Lambie chutar 4 penais certeiros, fazendo a diferença em um jogo de 4 tries para cada lado. Em um campeonato onde as vitórias fora de casa são raras os parisienses aproveitam a fraqueza de um Toulon que, agora está claro, depende muito da individualidade de suas estrelas.



O outro candidato a uma vaga nas finais o Bordeaux (6º) venceu o dérbi aquitano diante do Agen (12º) por 33 a 23, mesmo jogando na terra dos vinhos, onde os donos da casa ainda não perderam , o pequenino time do interior vendeu caro a derrota, fazendo um bom segundo tempo e se aproveitando de um cartão vermelho para os mandantes.



Na parte de baixo, o Pau (10º), jogando em casa, não perdoou o frágil Brive (13º) vencendo por 31 a 15, em um partida controlada do começo ao fim pelos donos da casa. Na outra partida o Stade Français (11º) bateu o Oyonnax (14º) por 39 a 35. A torcida que foi ao estádio em Paris presenciou um jogo louco, que se não se destacou pela qualidade técnica das equipes compensou com nove tries e muito emoção.





Escrito por: Diego Gutierrez

Calvisano perde clássico na Itália

O Eccellenza italiano movimentou o fim de semana também com um clássico entre o líder Calvisano e o vice Rovigo. E, em um jogo muito pegado, Rovigo levou a melhor, tirando a invencibilidade do time lombardo, 23 x 20.

Top 14 – Campeonato Francês 2017-18

Clermont 39 x 18 Lyon

Pau 34 x 15 Brive

Castres 31 x 15 La Rochelle

Bordeaux 33 x 23 Agen

Montpellier 32 x 22 Toulouse

Stade Français 39 x 35 Oyonnax

Toulon 29 x 40 Racing

Clube Cidade Jogos Pontos Montpellier Montpellier 10 37 Lyon Lyon 10 33 La Rochelle La Rochelle 10 30 Racing Paris 10 28 Toulouse Toulouse 10 28 Bordeaux-Bègles Bordeaux 10 27 Castres Castres 10 25 Toulon Toulon 10 25 Clermont Clermont-Ferrand 10 23 Pau Pau 10 23 Stade Français Paris 10 18 Agen Agen 10 10 Brive Brive 10 9 Oyonnax Oyonnax 10 8

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto



Eccellenza – Campeonato Italiano

San Donà 14 x 22 Petrarca Padova

Rovigo 23 x 20 Calvisano

Lazio 24 x 20 Mogliano

I Medicei 16 x 20 Fiamme Oro

Viadana 31 x 17 Reggio

Clube Cidade Jogos Pontos Calvisano Calvisano 7 29 Rovigo Rovigo 7 27 Petrarca Padova 7 26 Viadana Viadana 7 20 Fiamme Oro Roma 7 19 San Donà San Donà 7 18 I Medicei Florença 7 17 Lazio Roma 7 6 Reggio Reggio Emilia 7 5 Mogliano Mogliano 7 4

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º ao 4º lugares - classificação às Semifinais;



*Não haverá rebaixamento, pois o Eccellenza será expandido para 12 clubes em 2018-19

Foto: Racing x Toulon – Racing92