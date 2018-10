ARTIGO COM VÍDEOS – A Top League, o Campeonato Japonês, encerrou no último sábado a sua primeira fase, com a definição dos confrontos de quartas de final.

O Kobelco Steelers terminou a primeira fase em primeiro lugar na conferência vermelha após mais um show de Dan Carter. Além de marcar 13 pontos e ainda ter o melhor aproveitamento da liga, o abertura duas vezes campeão mundial apoiou bastante sua equipe nos quase 70 minutos em que esteve presente no certame. A vitória ante os Green Rockets por 48 a 31 veio dos hat-tricks de Yamanaka e Yamashita, além de Taumua Naeata, totalizando assim 7 tries. O Noevir Stadium recebeu mais de 10 mil apoiadores.

Outra equipe que “sobrou” até aqui foi o Júbilo. Os azuis de Shizuoka enfrentaram uma pedreira chamada Black Rams, mas garantiram uma importante vitória que culminou na liderança da conferência branca. Matt Mcgahan fez com que a equipe da Yamaha não dependesse tanto assim de Goromaru, que não atuou, para converter os chutes. O Neozelandês marcou 15 pontos no apertado placar de 40 a 36.

Os Verblitz são a sensação do campeonato. Os verdes, agora vermelhos, fizeram mais um show no dérbi de Toyota contra os Shuttles no Mizuho Stadium. Lionel Cronje é hoje um dos maiores e mais importantes aberturas da temporada e seu time é bem orquestrado pela sua disposição tática em campo, ele fez bonito. Ao todo foram 5 tries para os Verblitz, que além de contar com as boas armações de Cronje ainda teve a alta velocidade de Seiyu Kohara que repousou a bola no ingoal após uma bela corrida. Tudo já estava definido aos 10 minutos do segundo tempo, quando a partir daí os Shuttles marcariam mais dois tries (18 e 30 minutos) para terminar o confronto em 31 a 20.

A equipe de Toyota só não terminou a primeira fase na vice-liderança da conferência vermelha porque o Suntory Sungoliath, em ritmo de treino, atropelou os Red Dolphins por 50 a 12. Os oito tries dos aurinegros de Tóquio foram marcados por Chihito Matsui, Daishi Murata, Seiya Ozaki , Takuya Kitade, Naoki Ozawa, Hikaru Tamura, Tateo Kanai e Nakamura.

A decepção do campeonato fica por conta dos Brave Lupus. Erros infantis, como try de David Milo, do Heat, onde a bola ficou pulando frente a desnorteada defesa dos lobos vermelhos nos cinco metros, já acusava o desfecho trágico. Bisonhamente Takahiro Ogawa, scrum médio dos Lupus, chutou a bola nas mãos do fullback adversário. Aidan Toua passou para Chris Kuridrani, que apesar da bela corrida e do drible perdeu a oval, mas Toua tocou no ingoal validando a bela jogada. Mas não ficou só nisso, Toua e Kuridrani ainda participaram de mais 3 belos tries que resultaram em um placar de 45 a 26. O Honda Heat terminou a primeira fase como o melhor dos piores, em quinto lugar da conferência branca, na frente dos Brave Lupus, inclusive.

A vitória dos Cavaleiros Selvagens sobre o Eagles foi o suficiente para garantir a segunda colocação na conferência branca. Os tries de Itsuki Onishi, Iori Kaj, Digby Ioane e Yoshikazu Fujita garantiram para os azuis de Gunma o ponto bônus. A defesa do Panasonic se arranjou bem, sendo apenas dois penais para a equipe das águias. O placar final foi de 25 a 6.

As duas surpresas dentre os classificados foram Arcs e Kubota Spears. Os Arcs venceram bem os Blues de Munakata por 31 a 12. O destaque fica pela prevalência do scrum e bom trabalho nas pontas pela equipe de Tóquio. Já os Spears surraram os sempre perdedores Red Sparks por 50 a 12. A apatia dos vermelhos já mostra que mais uma vez a luta contra o rebaixamento será dramática.

O campeonato japonês volta as atividades nos dias 1 e 2 de dezembro. A liga dá lugar a nova competição de mata-mata, a Top League Cup. A segunda fase continua com os oito melhores, quatro primeiros de cada conferência, se enfrentando. Os primeiros conferência encaram os últimos da conferência oposta, primeiros contra quartos, segundos contra terceiros.

Escrito por: Leandro Vieira

Top League – Campeonato Japonês 2018

Green Rockets 38 x 12 Red Dolphins

Blues 18 x 40 Sungoliath

Shuttles 37 x 66 Steelers

Shining Arcs 36 x 38 Verblitz

Eagles 17 x 52 Jubilo

Brave Lupus 24 x 26 Spears

Wild Knights 17 x 26 Black Rams

Red Sparks 31 x 52 Heat

Clube Prefeitura Jogos Pontos Grupo A Kobelco Steelers Kobe 7 30 Toyota Verblitz Toyota 7 26 Suntory Sungoliath Tóquio 7 26 NTT Shining Arcs Chiba 7 19 NEC Green Rockets Chiba 7 14 Toyota Industries Shuttles Nagoya 7 12 Hino Red Dolphins Tóquio 7 6 Munakata Sanix Blues Munakata 7 0 Grupo B Yamaha Jubilo Shizuoka 7 28 Panasonic Wild Knights Gunma 7 27 Kubota Spears Chiba 7 23 Ricoh Black Rams Tóquio 7 20 Honda Heat Suzuka 7 14 Toshiba Brave Lupus Tóquio 7 12 Canon Eagles Tóquio 7 12 Coca-Cola West Red Sparks Fukuoka 7 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 4 primeiros colocados de cada grupo vão às quartas de final;

Quartas de final – 1 e 2 de dezembro

Kobelco Steelers x Ricoh Black Rams, em Kobe

Suntory Sungoliath x Kubota Spears, em Tóquio

Panasonic Wild Knights x Toyota Verblitz, em Kumagaya

Yamaha Jubilo x NTT Shining Arcs, em Iwata

Quartas de final contra o Rebaixamento – 1 e 2 de dezembro

NEC Green Rockets x Coca-Coca Red Sparks, em Tóquio

Toyota Industries Shuttles x Canon Eagles, em Osaka

Toshiba Brave Lupus x Hino Red Dolphins, em Kumagaya

Honda Heat x Munakata Sanix Blues, em Nagoya