ARTIGO COM VÍDEOS – A primeira fase do Top 14 está chegando ao fim, com apenas duas rodadas faltando, tudo continua em aberto para saber quem serão os seis primeiros, classificados para as finais. E os dois últimos, sendo que esse ano apenas o lanterna cai direto com o 13º jogando uma partida contra o vice-campeão do Pro D2. O Montpellier (1º) foi surpreendido pelo Toulon (4º) fora de casa enquanto o Toulouse (2º) mostrou sua força batendo em seus domínios o Racing (3º) e roubando a segunda colocação. Na parte de baixo o Oyonnax (13º) venceu o duelo dos desesperados e empurrou o Brive (14º) para a lanterna.

A derrota do Montpellier, jogando fora de casa por 32 a 17, diante do Toulon foi um choque de realidade para a equipe azul e branco. O Toulon mandou seu jogo no Vélodrôme de Marselha, para 60 mil pessoas, e dominou a partida, principalmente nas formações fixas, mostrando que o Montpellier não é imbatível. O primeiro tempo do Toulon foi avassalador, com 4 tries – de Chris Ashton, Radradra, Bastareaud e Facundo Isa,colocando 29 x 07 no marcador. Ashton ainda se tornou o maior tryman da história do Top 14 em uma única edição, colocando a bola no chão 22 vezes. O Montpellier reagiu na segunda etapa, mas não conseguiu reverter a desvantagem. Com a vitória o time vermelho e preto dá um passo gigante rumo a classificação para as finais, mesmo deixando escapar o ponto bônus ofensivo.



O Toulouse está de volta. Os maiores campeões franceses continuam a jogar bem e deixam para trás o desastre da temporada passada, a equipe não teve dificuldades para bater o Racing, jogando em casa por 42 a 27, tomando a segunda posição dos parisienses. O jogo, que tinha tudo para ser um dos melhores da temporada, mas teve parte do seu brilho apagado, devido à decisão dos visitantes de poupar os seus melhores jogadores, preparando-se para a semifinal do europeu na próxima semana. O Toulouse não tinha nada a ver com isso e correu para 5 tries, com Maestri, Holmes, Médard, Fickou e Ramos.



No meio da tabela quatro equipes disputam as duas ultimas vagas nas finais, e a rodada foi de redenção para dois times o Lyon (5º), jogando em casa não teve pena do Stade Français (12º) vencendo a equipe de rosa por 44 a 3 e se consolidando entre os seis primeiros. Foram 6 tries para os Lobos, 3 em cada etapa, mantendo os parisienses em risco de rebaixamento.



Enquanto isso, o Castres (6º) fez um jogo épico contra o concorrente direto por uma vaga nas finais, o La Rochelle (8º), vencendo por 26 a 18 e impondo a segunda derrota em casa dos atlânticos na temporada. Os visitantes fizeram uma partida taticamente perfeita, aplicados na defesa e comandando o ritmo do jogo. Alex Tulou e Armand Battle fizeram os tries do Castres, que ainda contou com o pé certeiro de Urdapilleta.



A decepção da rodada fica por conta do Pau (7º), jogando em casa, onde costuma ser muito forte, a equipe de Pau foi surpreendida pelo Agen (11º), sendo batida por 33 a 22. Os visitantes, que lutam contra o rebaixamento deixaram tudo em campo, surpreendendo os donos da casa, com o resultado o Agen praticamente se livra do perigo de rebaixamento enquanto o Pau saiu da zona de classificação. O ponta Nakosi foi o nome do jogo para o Agen com 3 tries (hat-trick).



No duelo dos desesperados, o Oyonnax (13º) jogando em casa, bateu o Brive (14º) por 40 a 17. A partida não teve a emoção esperada com o os donos da casa dominando grande parte jogo, principalmente no scrum. 14 x 05 no primeiro tempo apertado, mas nada menos que 4 tries para os alpinos em um segundo tempo implacável, com destaque para o romeno Ursache, autor de 2 tries preciosos. O resultado tira o Oyonnax da lanterna, pela primeira vez em muito tempo e complica a situação dos visitantes. O Brive ainda tem mais uma chance de se salvar enfrentando na próxima rodada o Stade Français, em um jogo que deve definir as posições na parte de baixo da tabela.



No único jogo do fim de semana que não valia nada o Clermont (9º) bateu, jogando em casa, o Bordeaux (10º) por 33 a 3 em um partida melancólica das duas equipes.



Definidos os confrontos do mata-mata da Pro D2

A segunda divisão francesa viveu nesse fim de semana a última rodada de sua temporada regular e os confrontos do mata-mata foram conhecidos. Perpignan e Montauban estão já garantidos nas semifinais, enquanto os confrontos da Repescagem que definirá os outros dois semifinalistas serão Grenoble contra Biarritz e Mont de Marsan versus Béziers. Os destaques da última rodada ficaram por conta das vitórias de Perpignan (assegurando o primeiro lugar) e Biarritz (sobre o Montauban).





Dax e Narbonne foram rebaixados, ao passo que a terceira divisão já teve seu campeão e primeiro promovido conhecido: o Provence. Resta conhecer o segundo promovido à Pro D2, que sairá de Albi, Bourg-en-Bresse, Rouen e Tarbes.

Top 14 – Campeonato Francês 2017-18

Toulon 32 x 17 Montpellier

Pau 22 x 33 Agen

Oyonnax 40 x 17 Brive

Clermont 33 x 03 Bordeaux

Lyon 44 x 03 Stade Français

La Rochelle 18 x 26 Castres

Toulouse 42 x 27 Racing

Clube Cidade Jogos Pontos Montpellier Montpellier 24 76 Toulouse Toulouse 24 70 Racing Paris 24 70 Toulon Toulon 24 68 Lyon Lyon 24 66 Castres Castres 24 64 Pau Pau 24 62 La Rochelle La Rochelle 24 61 Clermont Clermont-Ferrand 24 50 Bordeaux-Bègles Bordeaux 24 47 Agen Agen 24 42 Stade Français Paris 24 38 Oyonnax Oyonnax 24 34 Brive Brive 24 32

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto



Pro D2 – 2ª Divisão do Campeonato Francês 2017-18

Narbonne 26 x 21 Bayonne

Aurillac 31 x 26 Mont de Marsan

Colomiers 49 x 24 Massy

Biarritz 58 x 31 Montauban

Angoulême 10 x 19 Grenoble

Béziers 36 x 22 Nevers

Dax 34 x 28 Vannes

Perpignan 73 x 07 Carcassonne

Clube Cidade Jogos Pontos Perpignan Perpignan 30 97 Montauban Montauban 30 92 Grenoble Grenoble 30 88 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 30 84 Béziers Béziers 30 84 Biarritz Biarritz 30 80 Nevers Nevers 30 69 Bayonne Bayonne 30 69 Colomiers Colomiers 30 69 Vannes Vannes 30 62 Aurillac Aurillac 30 61 Massy Massy (Paris) 30 59 Angoulême Soyaux-Angoulême 30 59 Carcassonne Carcassonne 30 53 Dax Dax 30 46 Narbonne Narbonne 30 35

- 1º e 2º lugares: classificação direta às Semifinais;

- 3º ao 6º lugares: classificação à Repescagem para as Semifinais;

- 15º e 16º lugares: rebaixamento





Barrages (Repescagens para as Semifinais)

Grenoble x Biarritz, em Grenoble

Mont de Marsan x Béziers, em Mont de Marsan

Semifinais

Perpignan x vencedor da Repescagem de pior campanha

Montauban x vencedor da Repescagem de melhor campanha

Escrito por: Diego Gutierrez