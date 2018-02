Entre entrevista ao site Referí, o presidente da União de Rugby do Uruguai, Sebastián Piñeyrúa, confirmou que as federações sul-americanas estão trabalhando juntas na construção de uma Liga Sul-Americana profissional, que teria início em 2019 com 8 franquias, provavelmente provenientes de Uruguai, Brasil, Chile e Argentina. Entre os apoiadores da competição estaria o vice presidente do World Rugby, Agustín Pichot.

A proposta seria ainda maior que a de uma liga sul-americana. O objetivo seria a liga estar articulada com a Major League Rugby norte-americana, com melhores times do Sul e do Norte se enfrentando em uma pós temporada, garantindo a construção do rugby profissional em todo continente.

No horizonte de longo prazo, para o dirigente uruguaio, estaria a entrada de mais equipes da região no Super Rugby. Porém, Piñeyrúa afirmou que a base do rugby uruguaio seguirá sendo o rugby amador de clubes.