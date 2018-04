Parece que o rugby está vivendo uma “primavera” de novas ligas. Depois do início da Major League Rugby norte-americana e dos anúncios dos planos para uma Liga Sul-Americana e para uma liga Indo-Pacífica (Ásia e Oceania), a nova fronteira parece ser o Leste Europeu.

Rússia e Romênia atualmente contam com clubes profissionais, mas há dois planos agora para a criação de competições que elevem o nível e o profissionalismo na região.

A primeira ideia partiu do novo presidente da federação russa, Vasily Artemiev, que revelou planos para negociar com as federações de Geórgia e Romênia e criação de uma Liga do Mar Negro envolvendo equipes dos três países. Porém, na última semana, Kirill Yashenkov, vice presidente da federação russa, deu uma entrevista para a TV local revelando negociações para a criação de uma “Liga Continental” de rugby envolvendo não apenas equipes russas, romenas e georgianas, como também de Alemanha e Itália.

Além dos desafios comerciais, de tornar a liga viável, o aspecto político é uma importante barreira, uma vez que Geórgia e Rússia estiveram em guerra em 2008 e atualmente a Rússia tem relações políticas complicadas com os países membros da OTAN, como é o caso da Romênia.

Por outro lado, o sucesso da KHL, a Liga Continental de Hóquei no Gelo, criada e gerida na Rússia, mas com equipes já em outros países, é usada como modelo de sucesso para o rugby na região.