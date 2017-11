ARTIGO COM VÍDEOS Na Argentina, as atenções nesse fim de semana estiveram divididas, entre a reta final do URBA Top 12, o Campeonato de Buenos Aires, de clubes, e a largada do Campeonato Argentino de Seleções provinciais, que terá sua última temporada, já que será encerrado em 2018.

Na URBA, só teve jogo emocionante decidido no detalhe, com as duas partidas rolando na Catedral, estádio do CASI, em San Isidro. Foi um show de rugby nas arquibancadas, com torcidas vibrantes, e fora delas. No primeiro duelo, o Hindú, campeão nacional, segue dando passos largos na URBA rumo a mais um título e derrotou o melhor time da primeira fase, o Pucará, por 28 x 22. Delguy fez o try do triunfo aos 75′ e Díaz Bonilla foi mais uma vez clínico a favor do Elefante, comando pela comissão técnica que está de mudança para os Jaguares (os irmãos Juan e Nicolás Fernández Miranda e Lucas Ostiglia).

No segundo jogo, o Alumni voltou a sorrir alcançando sua primeira final da URBA nos últimos 6 anos. 23 x 20 em um jogão contra o SIC, com Rafael Desanto fazendo o único try do time das Tortuguitas e o jovem Lucas Frana, de 20 anos, garantindo o triunfo nos penais. O Alumni não é campeão desde 2001, enquanto o Hindú foi campeão da URBA 7 vezes nos últimos 10 anos.

A grande final será no CASI, novamente, no dia 11, próximo sábado.





Enquanto isso, Buenos Aires ia a campo no Campeonato Argentino com uma equipe formada por atletas dos demais clubes da província. Foi sábado de largada do campeonato de seleções provinciais que tem 6 equipes na primeira divisão. Atual campeão, Buenos Aires largou bem, com vitória sofrida de 24 x 23 sobre o forte Tucumán, em um duelo sempre muito aguardado. LOos Naranjas tucumanos abriram 18 x 03 no primeiro tempo mas levaram a virada, com um drop goal de Gutiérrez Taboada assegurando a vitória das Águilas.

Já Córdoba derrotou em Mendoza a equipe de Cuyo, vice campeã de 2016, por 22 x 16, ganhando embalo com a preparação que os Dogos tiveram no Brasil. E Rosario saiu vencedor de seu duelo contra Salta, 32 x 28, em Salta, em outro duelo de arrepiar.







Por fim, na segunda divisão do Campeonato Argentino, o Uruguai largou com derrota para o Nordeste (a seleção das províncias de Chaco e Corrientes) por 43 x 22. O duelo foi na Argentina e os uruguaios foram a campo com seu time de desenvolvimento, campeão da terceira divisão de 2016.

No sábado que vem, o Uruguai irá encarar em casa Mar del Plata.

URBA Top 12 – Campeonato de Buenos Aires

Semifinais

Pucará 22 x 28 Hindú

SIC 20 x 23 Alumni

Final – dia 11/11

Hindú x Alumni

Campeonato Argentino de Seleções Provinciais

1ª divisão

Buenos Aires 24 x 23 Tucumán

Salta 28 x 32 Rosario

Cuyo 16 x 22 Córdoba

2ª divisão

Nordeste 43 x 22 Uruguai

Santa Fe 49 x 12 Sur

Entre Ríos 20 x 31 Mar del Plata

Clubes Cidade União/Liga Jogos Pontos Grupo 1 CASI San Isidro Buenos Aires/URBA 6 19 Atlético del Rosario Rosario Buenos Aires/URBA 6 17 Universitario de Salta Salta Salta/Noroeste 6 16 Old Boys Montevidéu Uruguai 6 05 Grupo 2 Pucará Burzaco Buenos Aires/URBA 6 28 Old Christians Montevidéu Uruguai 6 17 Jockey Club de Villa Maria Villa Maria Villa Maria/Centro 6 10 Cardenales San Miguel de Tucumán Tucumán/Noroeste 6 02 Grupo 3 Alumni Tortuguitas Buenos Aires/URBA 6 21 Jockey Club de Córdoba Córdoba Córdoba/Centro 6 15 Jockey Club de Salta Villa Walcarde Salta/Noroeste 6 13 IPR Sporting Mar del Plata Mar del Plata/Pampas 6 07 Grupo 4 La Plata La Plata Buenos Aires/URBA 6 23 Jockey Club de Rosario Rosario Rosario/Litoral 6 20 Mar del Plata RC Mar del Plata Mar del Plata/Pampas 6 13 Liceo Mendoza Cuyo/Oeste 6 02

Foto: Uruguai x Nordeste – URU