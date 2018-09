ARTIGO COM VÍDEOS – O World Rugby U20s Trophy, o Troféu Mundial M20, a segunda divisão mundial, está sendo disputado em Bucareste, na Romênia, e a 2ª rodada do torneio deu o tom de como será a última e decisiva jornada da fase de grupos, que definirá os dois finalistas.

O Grupo A terá rodada final duelo direto entre dois times 100%: Namíbia e Samoa. A Namíbia foi a sensação da rodada ao derrotar Hong Kong por acachapantes 84 x 10, após módicos 27 x 10 na primeira etapa. Foram 12 tries ao todo para os africanos, com destaque para 3 tries do centro Mouton.

Pupi Ah See scores Samoa's first try following Romania's strong start in the World Rugby U20 Trophy pic.twitter.com/imOmurmCWC — World Rugby (@WorldRugby) 1 de setembro de 2018

Wheels! Elmarco Beukes can't be caught as Namibia get into their stride at the World Rugby U20 Trophy #WorldRugbyU20s pic.twitter.com/WN6AJdvadF — World Rugby (@WorldRugby) 1 de setembro de 2018

Já Samoa derrotou a eliminou a seleção mandante, a Romênia, por indiscutíveis 31 x 17, após apertados 19 x 10 no primeiro tempo. O início da segunda etapa foi determinante com os tries do ponta Tupe e do asa Young Yen. Mas Samoa lamentou cartão vermelho depois e os romenos esboçaram uma reação que não se consumou.

No Grupo B, Fiji é o time 100% e lidera de forma isolada após vencer Portugal por 32 x 22, em jogo tenso, que teve os portugueses vencendo o primeiro tempo por 11 x 10, com o centro Manuel Marta fazendo o primeiro try luso. Vuanivono e Uluinakauvadra viraram o marcador com 2 tries em sequência para Fiji, mas Portela assegurou a frente a Portugal com 2 penais antes da pausa e mais 1 logo após o retorno. Ataíde Pedroso chutou outro penal para os portugueses e o placar foi a 17 x 10, aos 53′. Mas os fijianos reagiram com tries decisivos de Vudogo, Ikanivere e Turagaca, seguidos de penal arrematado por Turaganivalu. 32 x 17 que não asseguravam a tranquilidade, pois Fiji sofreu 3 amarelos n sequência e poderia ter se complicado. O último try português de Cardoso, no entanto, saiu já com o tempo esgotado. 32 x 22, placar final.

At half-time it's @PortugalRugby 11-10 @fijirugby, with this try and two penalties giving Portugal the edge at the World Rugby U20 Trophy pic.twitter.com/VJevjGxZZX — World Rugby (@WorldRugby) 1 de setembro de 2018

Quem ai sonha em tirar a vaga de Fiji na final é o Uruguai, que fez sua parte e derrotou no sufoco o Canadá por 27 x 23. O oitavo e capitão Civetta marcou para os Teritos o único try do primeiro tempo que acabou em 15 x 06. Mas o Canadá reagiu, reduziu para 15 x 13 e flertou com a virada. Aos 57′, o try uruguaio do centro Portela Facal deu folga curta de 20 x 13, mas o Canadá virou o marcador na base dos penais chutados por Percillier, que colocou 21 x 20 aos 71′. Porém, com o tempo esgotado veio a pressão uruguaia e o try salvador de D’Avanzo. Do jeito que os uruguaios gostam, 27 x 23.

Incredible finish from Alfonso Costa for @rugbyuruguay as they take the lead going into the break #WorldRugbyU20s pic.twitter.com/n8FTmf6Jlj — World Rugby (@WorldRugby) 1 de setembro de 2018

WINNER! In the dying seconds @rugbyuruguay clinch a last gasp win thanks to a try from Matias D'Avanzo #WorldRugbyU20s pic.twitter.com/jY4uoQWHqp — World Rugby (@WorldRugby) 1 de setembro de 2018

Na última rodada, na quarta-feira, o Uruguai para ir à final terá que vencer Portugal e torcer por derrota de Fiji para o Canadá.

World Rugby U20s Trophy – Troféu Mundial M20 2018 – 2ª divisão do M20 mundial – em Bucareste, Romênia Uruguai 27 x 23 Canadá Namíbia 84 x 10 Hong Kong Romênia 17 x 32 Samoa

Fiji 32 x 22 Portugal

Seleçao Jogos Pontos Grupo A Namíbia 2 10 Samoa 2 10 Romênia 2 1 Hong Kong 2 0 Grupo B Fiji 2 10 Uruguai 2 6 Portugal 2 4 Canadá 2 2

Quarta-feira, dia 05 de setembro

07h00 – Samoa x Namíbia

09h00 – Fiji x Canadá

11h00 – Portugal x Uruguai

13h00 – Romênia x Hong Kong

Domingo, dia 09 de setembro

07h00 – Decisão de 7º lugar

09h00 – Decisão de 5º lugar

11h00 – Decisão de 3º lugar

13h00 – FINAL