Os Teros já têm o elenco para enfrentarem os Tupis nessa sexta-feira, em São Paulo. O técnico argentino do Uruguai, Esteban Meneses, manteve 14 dos 23 jogadores que enfrentaram o Canadá no último sábado, no jogo de classificação dos uruguaios. Desses, 7 foram titulares nesse último jogo, sendo 2 da linha apenas (o fullback Rodrigo Silva e o centro Juan Manuel Cat) e 5 forwards (o oitavo Alejandro Nieto, o asa capitão Juan Manuel Gaminara, o segunda linha Ignacio Dotti, o hooker Germán Kessler e os pilares Mario Sagario e Mateo Sanguinetti).

No elenco dos Teros, nenhum dos jogadores que atuam no rugby europeu foram chamados.

Avançados: Germán Kessler (Los Cuervos), Carlos Pombo (Old Boys), Matías Benitez (Champagnat), Juan Echevarría (Old Christians), Mario Sagario (Carrasco Polo), Mateo Sanguinetti (Los Cuervos), Ignacio Dotti (Los Cuervos), Diego Ayala (Montevideo Cricket), Diego Magno (Montevideo Cricket), Gonzalo Soto Mera (Carrasco Polo), Manuel Diana (Old Christians), Juan Manuel Gaminara (Old Boys) (c), Rodolfo Garese (Carrasco Polo), Alejandro Nieto (Champagnat);

Linha: Germán Albanell (Old Boys), Manuel Blengio (Old Christians), Andrés De León (Old Christians), Agustín Della Corte (Trébol), Juan Manuel Cat (Old Boys), Tomás Inciarte (Old Christians), Joaquín Prada (Los Cuervos), Rodrigo Silva (Carrasco Polo), Gastón Mieres (Lobos Punta del Este);