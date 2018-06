ARTIGO COM VÍDEO – O domingo foi de festa no Uruguai, com os Teros erguendo a taça da Copa das Nações ao derrotarem na decisão a Argentina XV por 26 x 20, em partida jogada na cidade de Las Piedras, vencendo pelo segundo ano seguinte o torneio em casa.

Depois das duas seleções vencerem seus dois primeiros compromissos havia muita expectativa para o embate, com os dois times com elencos fortes. Felipe Contepomi, técnico argentino, selecionou como capitão Leguizamón – seu ex companheiro de Pumas – e confirmou Cubelli com a camisa 9. Mas o nível do rugby sul-americano vem subindo e isso não bastou para a Argentina XV superar o Uruguai, que colocou em campo força máxima – com a ausência apenas de Capó Ortega.

O jogo começou parelho com troca de penai e os argentinos fizeram o único try do primeiro tempo, em um penal try, 10 x 06, com os visitantes ampliando o marcador logo no retorno dos vestiários com try de Favre. Mas os Teros reagiram e a Argentina XV conheceu mais uma derrota de virada. Em duas rápidas jogadas de mãos, Leivas e Diana fizeram os tries da virada, aos 61′ e aos 69′, quando os argentinos jogavam com 14 homens por amarelo de Baldunciel. Berchesi ainda selou a vitória com um último penal, 26 x 20, para o delírio do torcedor celeste.

No outro jogo da competição, a Italia Emergenti derrotou o Fiji Warriors por 29 x 27.



- Continua depois da publicidade -

26 20

Uruguai 26 x 20 Argentina XV, em Las Piedras

Uruguai

Tries: Leivas e Diana

Conversões: Berchesi (2)

Penais: Berchesi (4)

15 Gastón Mieres, 14 Leandro Leivas, 13 Joaquín Prada, 12 Andrés Vilaseca, 11 Nicolás Freitas, 10 Felipe Berchesi, 9 Agustín Ormaechea, 8 Alejandro Nieto, 7 Leandro Segredo, 6 Juan Manuel Gaminara (capt.), 5 Manuel Leindekar, 4 Ignacio Dotti, 3 Juan Echeverría, 2 Germán Kessler, 1 Mateo Sanguietti;

Suplentes: 16 Carlos Pombo, 17 Matías Benitez, 18 Felipe Iniciarte, 19 Diego Ayala, 20 Manuel Diana, 21 Juan Diego Ormaechea, 22 Santiago Arata, 23 Manuel Blengio;

Argentina XV

Tries: Penal try e Favre

Conversões: Díaz Bonilla (1)

Penais: Díaz Bonilla (2)

15 Gastón Arias, 14 Matías Moroni, 13 Santiago Resino, 12 Lucas Mensa, 11 Manuel Montero, 10 Joaquín Díaz Bonilla, 9 Tomás Cubelli, 8 Rodrigo Bruni, 7 Lautaro Bávaro (capt.), 6 Juan Manuel Leguizamón, 5 Ignacio Larrague, 4 Jerónimo Ureta, 3 Lucas Favre, 2 Gaspar Baldunciel, 1 Nicolás Solveyra;

Suplentes: 16 Diego Fortuny, 17 Franco Brarda, 18 Marco Ciccioli, 19 Federico Gutiérrez, 20 Benjamín Macome, 21 Gregorio del Prete, 22 Tomás Granella, 23 Tomás Jorge;

27 29

Fiji Warriors 27 x 29 Italia Emergenti, em Las Piedras

Classificação final: 1 Uruguai, 2 Argentina XV, 3 Italia Emergenti, 4 Fiji Warriors;

Fim de semana de sevens na Croácia

Enquanto isso, o domingo foi de definições na Europa, com Zagreb, na Croácia, recebendo a primeira etapa da segunda divisão do sevens masculino europeu e a etapa única da terceira divisão feminina.

Entre os homens, a Romênia venceu o torneio e irá à etapa final (nos dias 30 de junho e 1º de julho, na Lituânia) em vantagem. O título veio em triunfo de 31 x 26 justamente sobre os lituanos, ao passo que o 3º lugar foi da Bélgica – que jogou o Grand Prix, a 1ª divisão, até o ano passado e não começou bem na sua luta pela volta à elite.

Já no feminino a Geórgia foi a campeã, garantindo o título em vitória sobre a surpreendente Turquia. Georgianas e turcas foram promovidas à 2ª divisão de 2019.

Rugby Europe Sevens Trophy – 2ª divisão do Europeu Masculino de Sevens – 1ª etapa, em Zagreb, Croácia

Grupo A: 1 Bélgica, 2 Israel, 3 Croácia, 4 Bulgária;

Grupo B: 1 Romênia, 2 Lituânia, 3 Hungria, 4 Chipre;

Grupo C: 1 Dinamarca, 2 Ucrânia, 3 Luxemburgo, 4 Letônia;

Quartas de final: Bélgica 26 x 07 Croácia, Lituânia 17 x 07 Ucrânia, Romênia 27 x 14 Luxemburgo, Dinamarca 07 x 10 Israel;

Challenge Trophy (9º lugar): Chipre 20 x 19 Hungria, Bulgária 21 x 14 Letônia (semifinais), Hungria 21 x 12 Letônia (11º lugar), Bulgária 43 x 17 Chipre (9º lugar);

5º lugar: Croácia 05 x 12 Ucrânia, Dinamarca 17 x 07 Luxemburgo (semifinais), Luxemburgo 14 x 07 Croácia (7º lugar), Dinamarca 12 x 10 Ucrânia (5º lugar);

Ouro: Lituânia 17 x 07 Bélgica, Romênia 26 x 12 Israel (semifinais), Bélgica 22 x 07 Israel (3º lugar), Romênia 31 x 26 Lituânia (FINAL);

Rugby Europe Women’s Sevens Conference – 3ª divisão do Europeu Feminino de Sevens – Etapa Única, em Zagreb, Croácia

Grupo A: 1 Bulgária, 2 Turquia, 3 Malta, 4 Andorra;

Grupo B: 1 Croácia, 2 Eslováquia, 3 Moldávia, 4 Lituânia;

Grupo C: 1 Dinamarca, 2 Geórgia, 3 Eslovênia, 4 Luxemburgo;

Quartas de final: Bulgária 19 x 07 Moldávia, Eslováquia 05 x 07 Geórgia, Croácia 17 x 12 Malta, Dinamarca 14 x 19 Turquia;

Challenge Trophy (9º lugar): Luxemburgo 17 x 05 Eslovênia, Andorra 17 x 05 Lituânia (semifinais), Eslovênia 05 x 17 Lituânia (11º lugar), Luxemburgo 05 x 12 Andorra (9º lugar);

5º lugar: Moldávia 12 x 05 Eslováquia, Dinamarca 40 x 00 Malta (semifinais), Eslováquia 14 x 07 Malta (7º lugar), Dinamarca 22 x 00 Moldávia (5º lugar);

Ouro: Geórgia 19 x 05 Bulgária, Croácia 10 x 12 Turquia (semifinais), Croácia 38 x07 Bulgária (3º lugar), Geórgia 17 x 12 Turquia (FINAL);