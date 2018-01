ARTIGO COM VÍDEOS – No próximo sábado, o Uruguai abrirá o Americas Rugby Championship, em jogo isolado, duelando com o Canadá, em Vancouver, em partida que ainda valerá vaga como o jogo de ida do confronto final da zona das Américas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019.

Os Teros desembarcaram neste fim de semana na América do Norte e já entraram em campo na noite de sábado, encarando um amistoso no Texas contra o Houston SaberCats, time da MLR, a nova liga profissional dos Estados Unidos, que terá sua largada em abril. Os SaberCats já começaram a se preparar e fizeram um duro duelo com os uruguaios, mas a vitória acabou sendo sul-americana, 32 x 24.

O scrum-half Santiago Arata, Manuel Leindekar, Ignacio Dotti e Diego Magno fizeram os tries uruguaios. Já Houston marcou 3 tries.

Así fue el try de Ignacio Dotti en el triunfo de @RugbyUruguay en Houston pic.twitter.com/iOgqkvB4Ab — U.R.U. (@RugbyUruguay) 21 de janeiro de 2018