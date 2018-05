Quarta-feira, dia 30, será de pontapé inicial para o Campeonato Mundial M20, a máxima competição do M20 do planeta, criada na atual versão em 2008 e jogada anualmente com as 12 melhores seleções da categoria. O palco da edição deste ano é a França, que já havia recebido o Mundial M20 em 2013. A diferença é que daquela vez as cidades sede eram todas no Norte do país, ao passo que em 2018 o palco será a costa mediterrânica, com as cidade de Perpignan, Béziers e Narbonne sendo as sedes.

O torneio terá todos os seus jogos transmitidos ao vivo online pelo site e pelo Facebook do World Rugby.

Formato

Do dia 30 de maio ao dia 17 de junho, o Mundial M20 mostrará o futuro do rugby mundial. A competição tem o seguinte formato:

12 seleções divididas em 3 grupos com 4 times cada;

Os campeões de cada grupo e o melhor 2º colocados avançarão às semifinais, segundo na briga pelo título;

Os demais 2ºs colocados de cada grupo e os 2 melhores 3ºs colocados disputarão do 5º ao 8º lugares;

O pior 3º colocado e os 4ºs colocados de cada grupo disputarão do 9º ao 12º lugares. O 12º colocado será rebaixado ao Troféu Mundial M20 de 2019, a 2ª divisão mundial;

Quem são os favoritos?

Nova Zelândia e Inglaterra vem sendo as potências dominante no M20

World Rugby U20 Championship – Campeonato Mundial M20 – França 2018

Grupo A: Nova Zelândia, Austrália, Gales e Japão

Grupo B: Inglaterra, Escócia, Itália e Argentina

Grupo C: África do Sul, França, Irlanda e Geórgia

*Horários de Brasília

1ª rodada – Quarta-feira, dia 30 de maio

13h30 – África do Sul x Geórgia, em Perpignan

13h30 – Escócia x Itália, em Béziers

13h30 – Inglaterra x Argentina, em Narbonne

16h00 – França x Irlanda, em Perpignan

16h00 – Austrália x Gales, em Béziers

16h00 – Nova Zelândia x Japão, em Narbonne

2ª rodada – Domingo, dia 03 de junho

09h00 – Escócia x Argentina, em Perpignan

09h00 – França x Geórgia, em Béziers

09h00 – Austrália x Japão, em Narbonne

11h30 – Inglaterra x Itália, em Perpignan

11h30 – Nova Zelândia x Gales, em Béziers

11h30 – África do Sul x Irlanda, em Narbonne

3ª rodada – Quinta-feira, dia 07 de junho

13h30 – Gales x Japão, em Perpignan

13h30 – Itália x Argentina, em Béziers

13h30 – Irlanda x Geórgia, em Narbonne

16h00 – Nova Zelândia x Austrália, em Perpignan

16h00 – Inglaterra x Escócia, em Béziers

16h00 – França x África do Sul, em Narbonne

Semifinais – Terça-feira, dia 12 de junho

09h00 – 6º x 7º – Semifinais pelo 5º lugar, em Narbonne

11h00 – 10º x 11º – Semifinais pelo 9º lugar, em Perpignan

11h30 – 5º x 8º – Semifinais pelo 5º lugar, em Narbonne

13h30 – 9º x 12º – Semifinais pelo 9º lugar, em Perpignan

14h00 – 2º x 3º – Semifinal pelo 1º lugar, em Narbonne

16h00 – 1º x 4º – Semifinal pelo 1º lugar, em Perpignan

FINAIS – Domingo, dia 17 de junho

06h00 – Decisão de 11º lugar (Rebaixamento), em Béziers

08h30 – Decisão de 9º lugar, a definir

09h00 – Decisão de 5º lugar, a definir

11h00 – Decisão de 7º lugar, a definir

11h30 – Decisão de 3º lugar, em Béziers

14h00 – FINAL, em Béziers

Lista de campeões