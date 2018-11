ARTIGO COM VÍDEOS – O Campeonato Inglês tem dois donos que já estão deixando claro que disputarão o título entre si mesmo. Exeter Chiefs e Saracens, que seguem invictos, com 8 vitórias em 8 jogos.

O Saracens triunfou em clássico fora de casa contra o Leicester Tigers. Alex Lozowski conduziu o time vermelho – mesmo desfalcado de vários titulares, servindo a seleção inglesa – para um 27 x 22, com todos os tries londrinos sendo feitos no primeiro tempo. Mas os Tigers reagiram e quase conseguiram a virada, com 3 tries no segundo tempo. No fim, a defesa dos Sarries prevaleceu.



Já o Exeter Chiefs triunfou em casa em dérbi do Sudoeste contra o Gloucester, em jogo de domínio do líder. 23 x 06 com tries de Nic White (recebendo do argentino Santiago Cordero) e Alex Cuthbert (interceptando passe).

A derrota do Gloucester foi positiva para os Wasps, que afastaram um princípio de crise derrotando o aguerrido Bristol Bears no melhor jogo da rodada. Jogaço de 32 x 28, graças a um segundo tempo eletrizante. Os donos da casa abriram frente e venciam por 32 x 07 aos 46′. Mas os Bears reagiram brilhantemente, com Harry Thacker correndo para nada menos que 3 tries (hat-trick). Os minutos derradeiros foram de pressão dos Bears, mas os Wasps resistiram.



Em alta está o Worcester Warriors, que largou a briga contra o rebaixamento e pensa agora no G4. Os Warriors venceram os Harlequins por 20 x 13, com Nick Schonert e Ryan Mills fazendo os tries do triunfo precioso.

O Sale Sharks também respirou na luta contra o rebaixamento ao vencer o Northampton Saints por 18 x 13, com Denny Solomona brilhando com os 2 tries do time da Grande Manchester, que deixou Bristol na vice lanterna.



E o lanterna Newcastle Falcons também voltou a sorrir, vencendo em casa o Bath por 16 x 08, para voltar a brigar para sair do precipício. Toby Flood chutou os penais preciosos do segundo tempo que asseguraram a vitória.





Gallagher Premiership – Campeonato Inglês 2018-19

Leicester Tigers 22 x 27 Saracens

- Continua depois da publicidade -

Wasps 32 x 28 Bristol Bears

Sale Sharks 18 x 13 Northampton Saints

Exeter Chiefs 23 x 06 Gloucester

Worcester Warriors 20 x 13 Harlequins

Newcastle Falcons 16 x 08 Bath

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 8 38 Saracens Londres 8 38 Wasps Coventry 8 24 Gloucester Gloucester 8 23 Harlequins Londres 8 19 Leicester Tigers Leicester 8 18 Worcester Warriors Worcester 8 17 Bath Bath 8 17 Northampton Saints Northampton 8 16 Sale Sharks Salford (Manchester) 8 14 Bristol Bears Bristol 8 13 Newcastle Falcons Newcastle 8 11

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = rebaixamento