ARTIGO COM VÍDEOS – A Copa do Mundo de Sevens terá início no dia 20 deste mês e nós estamos passando a limpo a história da competição, criada em 1993 e sendo por muito tempo o mais importante título do seven-a-side mundial.

Na quinta, o tema foram os Mundiais de 1993 e 1997 (clique aqui para saber sobre os dois primeiros Mundiais). Hoje, o assunto é 2001 e 2005!

2001 – sede: Mar del Plata (Argentina) – campeão: Nova Zelândia

Primeira e única Copa do Mundo de Rugby até hoje disputada na América do Sul;

Em 2000, o Brasil participou pela primeira vez das Eliminatórias para a competição, em Santiago, no Chile: Entre os dias 6 e 7 de maio, o Brasil venceu a Venezuela (10 x 07) e perdeu para Paraguai (19 x 12), Uruguai (33 x 07), Chile (43 x 00) e novamente Uruguai (34 x 05);

para a competição, em Santiago, no Chile: Das 24 equipes classificadas à Copa do Mundo, Chile, Rússia e Geórgia foram os únicos debutantes;

A Copa do Mundo de Sevens de 2001 foi a primeira depois da criação em 1999 da Série Mundial de Sevens. A partir de 2001 a presença de jogadores das seleções de rugby XV iniciou seu declínio, com as modalidades começando a se separarem;

Os jogos foram realizados no Estádio José Maria Minella, em Mar del Plata, com 35 mil lugares;

A fórmula de disputa mudou de novo. Os 24 times foram separados em 4 grupos com 6 times cada, seguidos por fase de quartas de final. Ao todo, ao longo de 3 jogos (26 a 28 de março), foram até 8 jogos por time;

Resultados: Grupo A: 1 Fiji, 2 Argentina, 3 Coreia do Sul, 4 Rússia, 5 Irlanda, 6 Quênia; Grupo B: 1 África do Sul, 2 Canadá, 3 Ilhas Cook, 4 Geórgia, 5 França, 6 Taiwan; Grupo C: 1 Nova Zelândia, 2 Inglaterra, 3 Espanha, 4 Japão, 5 Chile, 6 Zimbábue; Grupo D: 1 Austrália, 2 Samoa, 3 Gales, 4 Estados Unidos, 5 Portugal, 6 Hong Kong; Quartas de final: Fiji 21 x 05 Canadá, Austrália 33 x 05 Inglaterra, Nova Zelândia 45 x 07 Samoa, África do Sul 12 x 14 Argentina; Semifinais: Fiji 14 x 22 Austrália, Nova Zelândia 31 x 07 Argentina; FINAL: Nova Zelândia 31 x 12 Austrália;

A Nova Zelândia conquistou pela primeira vez o título da Copa do Mundo de Sevens, tendo em seu elenco ninguém menos que Jonah Lomu, o grande nome da equipe, que conquistou seu único título mundial justamente no sevens;

o grande nome da equipe, que conquistou seu único título mundial justamente no sevens; O time estrelado da Nova Zelândia contou ainda com outras lendas dos All Blacks, como Eric Rush, Mils Muliaina e Rodney So’oialo. Rush arrebentou na final com 3 tries;

O time da casa, a Argentina, teve um grupo forte, que incluía ídolos também do XV, como Agustín Pichot, Felipe Contepomi, Santiago Phelan, Diego Albanese e Ignacio Corleto;

Fiji foi liderado por Waisale Serevi e por Marika Vunibaka, únicos remanescentes do título de 1997;

- Continua depois da publicidade -

2005 – sede: Hong Kong (Hong Kong, China) – campeão: Fiji

Hong Kong voltou a receber a Copa do Mundo de Sevens, mas a diferença com relação a 1997 é que em 2005 Hong Kong já era parte da China (em 1997, Hong Kong era território britânico ainda);

Na América do Sul, as Eliminatórias rolaram em Viña del Mar, no Chile, nos dias 24 e 25 de janeiro de 2004: O Brasil venceu a Colômbia (24 x 00), o Peru (22 x 07) e o Paraguai (19 x 07), mas foi superado pelo Chile (por 22 x 14) na semifinal;

Apenas duas seleções debutaram no torneio, o Uruguai e a Tunísia;

Pela primeira vez o modelo de disputas foi mantido de um Mundial para o outro, sendo o mesmo de 2001, com os jogos rolando de 18 a 20 de março;

Resultados: Grupo A: 1 Nova Zelândia, 2 Escócia, 3 Estados Unidos, 4 Irlanda, 5 Coreia do Sul, 6 Tonga; Grupo B: 1 Inglaterra, 2 França, 3 Samoa, 4 Geórgia, 5 Taiwan, 6 Itália; Grupo C: 1 Fiji, 2 Austrália, 3 Japão, 4 Portugal, 5 Canadá, 6 Hong Kong; Grupo D: 1 África do Sul, 2 Argentina, 3 Tunísia, 4 Rússia, 5 Quênia, 6 Uruguai; Quartas de final: Nova Zelândia 33 x 07 França, África do Sul 14 x 15 Austrália, Fiji 22 x 14 Argentina, Inglaterra 36 x 00 Escócia; Semifinais: Nova Zelândia 24 x 20 Austrália, Fiji 24 x 19 Inglaterra; FINAL: Fiji 29 x 19 Nova Zelândia;

Fiji e Nova Zelândia protagonizaram uma das mais famosas finais da história da competição. No time fijiano campeão estavam novamente Serevi, que jogou sua última Copa do Mundo, e Vunibaka, além de estrelas ascendentes como Sireli Bobo, Vilimoni Delasau e William Ryder; Serevi fez magia antes, na semifinal, marcando o try da vitória sobre a Inglaterra na prorrogação; A Nova Zelândia, do técnico Gordon Tietjens, era capitaneada por Liam Messam, campeão da Copa do Mundo de 2015 (de XV);

A Argentina teve em seu time o grande Santiago Gómez Cora e Martin Schusterman, que depois treinou o Brasil.

Na segunda-feira falaremos dos dois últimos Mundiais, 2009 e 2013!