ARTIGO COM VÍDEOS – Está gostando de conhecer a história da Copa do Mundo de Sevens. Já falamos dos Mundiais de 1993, 1997, 2001 e 2005 e hoje abordamos as duas últimas edições, de 2009 e 2013, que marcaram o início das disputas femininas e das participações do Brasil.

2009 – sede: Dubai (Emirados Árabes Unidos) – campeão masculino: Gales

Pela primeira vez um estádio foi construído especialmente para o torneio. Dubai foi a sede, construindo o estádio The Sevens, com 44 mil lugares;

A seleção da casa não foi os Emirados Árabes Unidos. Na época, o país era representado no rugby pelo Golfo Árabe, um selecionado regional com atletas de todo Oriente Médio (todos nascidos no exterior). Foi a única seleção debutante;

As Eliminatórias na América do Sul rolaram em janeiro de 2008 em Punta del Este (Uruguai), com o Brasil vencendo a Venezuela (38 x 07), mas perdendo para Argentina (45 x 00), Uruguai (21 x 12) e Chile (21 x 12). Já eliminado, o Brasil ainda venceu a Colômbia (12 x 05);

O modo de disputa da Copa do Mundo de Sevens de 2009 foi novo, com os 24 times divididos em 6 grupos com 4 seleções cada, seguidos de quartas de final. O número de jogos por seleção foi reduzido com relação a 2005, com um máximo de 6 jogos por país ao longo de 3 dias (de 5 a 7 de março);

Resultados: Grupo A: 1 Nova Zelândia, 2 Tonga, 3 Itália, 4 Golfo Árabe; Grupo B: 1 Fiji, 2 França, 3 Estados Unidos, 4 Geórgia; Grupo C: 1 África do Sul, 2 Canadá, 3 Escócia, 4 Japão; Grupo D: 1 Samoa, 2 Austrália, 3 Portugal, 4 Irlanda; Grupo E: 1 Inglaterra, 2 Quênia, 3 Tunísia, 4 Hong Kong; Grupo F: 1 Argentina, 2 Gales, 3 Zimbábue, 4 Uruguai; Quartas de final: Nova Zelândia 14 x 15 Gales, Samoa 31 x 26 Inglaterra, Argentina 14 x 12 África do Sul, Fiji 07 x 26 Quênia; Semifinais: Gales 19 x 12 Samoa, Argentina 12 x 00 Quênia; FINAL: Gales 19 x 12 Argentina;

A Copa do Mundo das zebras! Quando ninguém esperava, 2009 apresentou em sua grande final Gales e Argentina, seleções que sequer haviam tido títulos de etapas da Série Mundial de Sevens anteriormente;

A Argentina contava com um grupo forte, que incluía o super artilheiro Santiago Gómez Cora, além de Lucas Amorosino e Gonzalo Camacho, que fariam sucesso no XV;

Gales era uma equipe longe dos holofotes, jovem, mas que revelou grandes talentos no torneio. Entre os nomes campeões em 2009 estavam Rhys Webb – hoje scrum-half da seleção de XV e dos British and Irish Lions – e Aled Brew – que jogou a Copa do Mundo de 2011 de XV;

Já sem Waisale Serevi, Fiji não viveu um de seus melhores momentos, ao passo que a Nova Zelândia, sempre forte, decepcionou mesmo contando com nomes que depois fariam sucesso no XV, como Julian Savea, Victor Vito e Tim Nanai-Williams;

2009 – sede: Dubai (Emirados Árabes Unidos) – campeão feminino: Austrália

Em 2009 pela primeira vez a Copa do Mundo de Sevens passou a contar com o torneio feminino, sendo disputado conjuntamente com o masculino;

O Brasil debutou em Mundiais jogando o torneio feminino; Nas Eliminatórias, em janeiro, em Punta del Este (Uruguai), o Brasil venceu todos os seus jogos: 38 x 00 sobre o Chile, 62 x 00 sobre o Paraguai, 19 x 00 sobre a Argentina, 24 x 00 sobre a Venezuela e 45 x 00 sobre a Argentina novamente. Nenhum try sofrido!

O sistema de disputas colocou 16 times divididos em 4 grupos, seguidos pela fase de quartas de final;

Resultados: Grupo A: 1 França, 2 Austrália, 3 China, 4 Holanda; Grupo B: 1 Inglaterra, 2 Estados Unidos, 3 Rússia, 4 Japão; Grupo C: 1 Espanha, 2 Canadá, 3 Brasil, 4 Tailândia; Grupo D: 1 Nova Zelândia, 2 África do Sul, 3 Itália, 4 Uganda; Quartas de final: Estados Unidos 19 x 00 França, Nova Zelândia 33 x 12 Canadá, Espanha 07 x 15 África do Sul, Inglaterra 10 x 17 Austrália; Semifinais: Nova Zelândia 14 x 12 Estados Unidos, Austrália 17 x 10 África do Sul; Final: Austrália 15 x 10 Nova Zelândia;

Resultados seguintes do Brasil: Brasil 12 x 07 Uganda (Quartas de final pelo 9º lugar), Brasil 17 x 12 Rússia (Semifinal) e Brasil 07 x 10 China (Final). 10º lugar para o Brasil;

Sem um circuito mundial, o sevens feminino ainda reservava mais perguntas que respostas e Austrália e Nova Zelândia mostraram logo desde o início que tinham rugby feminino forte o bastante para sempre estarem entre as melhores;

A capitã australiana Cheryl Soon foi uma das líderes da seleção de XV da Austrália no mundial seguinte e nenhuma das jogadoras campeãs naquele ano chegaram aos Jogos Olímpicos de 2016. Renovação constante;

2011 – sede: Moscou (Rússia) – campeão masculino: Nova Zelândia

O Estádio de Luzhniki, principal de Moscou, com 80 mil lugares, foi o palco para a Copa do Mundo de Sevens de 2013, no primeiro grande evento de rugby sediado pela Rússia;

O sistema de disputas foi o mesmo de 2009 e o torneio ganhou ares de preparação para os Jogos Olímpicos de 2016, que já se aproximavam;

Na América do Sul, as Eliminatórias ocorreram no Brasil pela primeira vez, com o Rio de Janeiro recebendo o torneio nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2013, no Estádio da Gávea. O Brasil venceu a Guatemala (40 x 00), a Venezuela (38 x 07) e o Paraguai (29 x 10), empatou com o Chile (07 x 07), mas perdeu para o Uruguai duas vezes (24 x 07 e 17 x 07) e para a Argentina (31 x 12), sendo eliminado, com argentinos, uruguaios e chilenos representando o continente em Moscou;

Filipinas foi a única debutante na competição;

Resultados: Grupo A: 1 Austrália, 2 França, 3 Tunísia, 4 Espanha; Grupo B: 1 África do Sul, 2 Escócia, 3 Japão, 4 Rússia; Grupo C: 1 Quênia, 2 Samoa, 3 Zimbábue, 4 Filipinas; Grupo D: 1 Nova Zelândia, 2 Canadá, 3 Estados Unidos, 4 Geórgia; Grupo E: 1 Gales, 2 Fiji, 3 Tonga, 4 Uruguai; Grupo F: 1 Inglaterra, 2 Argentina, 3 Portugal, 4 Hong Kong; Quartas de final: Fiji 12 x 10 África do Sul, Nova Zelândia 26 x 10 Gales, Inglaterra 21 x 17 Austrália, Quênia 24 x 19 França; Semifinais: Nova Zelândia 17 x 00 Fiji, Inglaterra 12 x 05 Quênia; FINAL: Nova Zelândia 33 x 00 Inglaterra;

O Mundial 2013 foi a redenção da Nova Zelândia, que voltou a erguer a taça em uma campanha imponente, que teve vitória sobre o campeão de 2009 Gales, o poderoso Fiji e sobre a Inglaterra. Título muito festejado pelo técnico Gordon Tietjens e por craques do sevens como DJ Forbes, Tomasi Cama e Tim Mikkelson. No grupo ainda estava Waisake Naholo, campeão da Copa do Mundo de 2015 (de XV) com os All Blacks;

No time fijiano, Nakarawa, Talebula e Goneva estão entre os grandes nomes que também fizeram nome no XV. Nakarawa, Viriviri e Veremalua, que estiveram em 2013, seriam depois campeões do Rio 2016;

Ben Ryan, técnico vice campeão de 2013 com a Inglaterra, seria em 2016 o técnico de Fiji nos Jogos Olímpicos;

2013 – sede: Moscou (Rússia) – campeão feminino: Nova Zelândia

Com o mesmo formato de disputas de 2009, o torneio feminino teve seus jogos divddos entre o estádio de Luzhniki e o anexo de Gorodok, estádio menor vizinho ao estádio principal;

Fiji, Tunísia e Irlanda debutaram na competição;

O Brasil chegou à sua segunda participação mantendo invencibilidade na América do Sul. No Rio, em 2013, as brasileiras passaram pelas eliminatórias vencendo Peru (55 x 00), Argentina (24 x 12), Chile (24 x 00), Venezuela (34 x 00) e Argentina outra vez, agora na final (27 x 14);

Resultados: Grupo A: 1 Nova Zelândia, 2 Canadá, 3 Holanda, 4 Tunísia; Grupo B: 1 Austrália, 2 Irlanda, 3 África do Sul, 4 China; Grupo C: 1 Estados Unidos, 2 Espanha, 3 Brasil, 4 Fiji; Grupo D: 1 Rússia, 2 Inglaterra, 3 França, 4 Japão; Quartas de final: Nova Zelândia 24 x 07 Inglaterra, Estados Unidos 14 x 05 Irlanda, Canadá 15 x 12 Rússia, Espanha 14 x 10 Austrália; Semifinais: Nova Zelândia 19 x 10 Estados Unidos, Canadá 10 x 00 Espanha; FINAL: Nova Zelândia 29 x 12 Canadá;

A Nova Zelândia ergueu a taça pela primeira vez no feminino e produziu a primeira dobradinha na história do torneio, com o mesmo país sendo campeão entre homens e mulheres. As neozelandesas do técnico Sean Horan tinham nomes que depois estariam no Rio 2016: Sarah Goss, Kayla McAlister, Huriana Manuel, Portia Woodman, Tyla Nathan-Wong e Kelly Brazier;

O torneio foi saudado com um haka duplo, com a Nova Zelândia também fazendo sua dança de guerra com a seleção feminina;

Na grande final, as neozelandesas venceram um Canadá que já mostrava sua força, desembocando no bronze no Rio 2016. Jen Kish era a capitã de um grupo que foi a base do time olímpico;

Já a Austrália foi surpreendida pela Espanha nas quartas de final e perdeu a chance de competir pelo bicampeonato. No time australiano estavam 6 atletas que seriam campeã olímpicas 3 anos depois: Shannon Parry, Sharni Williams, Charlotte Caslick, Emilee Cherry, Amy Turner e Gemma Etheridge;

Na sequência da competição, o Brasil acabou superado pela China (10 x 05). A vitória brasileira sobre Fiji na primeira fase ocorreu no Luzhniki por 17 x 14;

Nossas histórias da Copa do Mundo de Sevens não acabaram! Nesta semana ainda passaremos a limpo as participações da Seleção Brasileira Feminina!