Giro de notícias!

Sam Warburton se aposenta aos 29 anos

Com apenas 29 anos de idade e apenas após um ano de ter sido o capitão dos British and Irish Lions, o terceira linha galês Sam Warburton anunciou sua aposentadoria depois de um série de lesões, priorizando sua saúde.

O jogador teve ao todo 75 partidas por Gales, incluindo 49 como capitão (recorde do país), título com Grand Slam no Six Nations e participação em duas Copas do Mundo, além de ter defendido as cores do Cardiff Blues.

Dan Carter já está no Japão

Como foi anunciado em novembro, o ex All Blacks e campeão mundial Dan Carter deixou o Racing, da França, em junho deste ano, e já está no Japão, onde disputará a partir de agosto a Top League, a liga japonesa, pelo Kobelco Steelers.

Dagg também no Japão

Quem seguiu o caminho da Terra do Sol Nascente também foi outro neozelandês, Israel Dagg, que, aos 30 anos, decidiu ir para a Top League para jogar pelo Canon Eagles, a partir de agosto, assim que a temporada atual dos Crusaders no Super Rugby se encerrar. Com isso, Dagg não jogará pelos All Blacks o Rugby Championship 2018.

Kwagga Smith brevemente na Top League

Já o terceira linha sul-africano Kwagga Smith assinou contrato com Yamaha Jubilo e irá ao Japão também após a participação de seu time, o Lions, no atual Super Rugby. Smith, de 25 anos, tem carreira promissora pelos Springboks e já fez sucesso no sevens do país, devendo retornar ao Super Rugby em fevereiro.

Samu Manoa para o lugar de Warburton

Por sua vez, o terceira linha estadunidense Samu Manoa, de 33 anos, que estava no Toulon, da França, anunciou que está de mudança para o Cardiff Blues, de Gales, onde deverá substituir Sam Warburton.