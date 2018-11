O fim de semana será inesquecível para a HURRA! e seus alunos, que terão lugar de destaque na partida mais importante da história do Rugby brasileiro.

Nesse sábado, no estádio do Morumbi, um grupo de alunos da associação vai entrar em campo lado a lado com os maiores jogadores do mundo na partida entre Brasil e Maori All Blacks, seleção neozelandesa que desembarcou no Brasil essa semana como parte de uma série de jogos de exibição que já passou pelos Estados Unidos e seguirá para o Chile.

Mas é fora de campo que a HURRA! está tornando o fato histórico, já que os números são extremamente significativos. Serão mais de 2 mil alunos de todas as idades, professores da rede pública, voluntários e educadores da HURRA! acompanhando a partida no estádio, um recorde para a entidade, que já realizou ações similares no passado, mas em escala menor. A mobilização voluntária para conferir de perto a haka, uma das cerimônias mais emblemáticas da cultura maori realizada antes do início de cada partida, confirma o impacto real na cultura do esporte na vida destes alunos nos 10 anos de atuação da organização em escolas da rede pública.

Eduardo Pacheco, presidente e fundador da entidade, exalta o feito: “a mobilização de todos os membros da comunidade em que atuamos, que buscaram e conseguiram por conta própria viabilizar o transporte, demonstra que inserimos a cultura esportiva com sucesso no seu dia a dia. É algo que eles querem vivenciar e para isso buscaram os meios para atingir seus objetivos. Esse é o maior legado que podemos deixar em cada área em que atuamos.”