A tabela oficial de jogos e seus locais de disputa do Americas Rugby Championship de 2018 ainda não foram revelados oficialmente, com a competição já se aproximando.

No entanto, algumas coisas já são sabidas. Uma delas é a estreia brasileira. Os Tupis começarão as disputas da competição no dia 3 de fevereiro, visitando o Chile. A Federação Chilena de Rugby confirmou em seu calendário que o jogo será em Santiago, mas não apontou ainda o estádio. Esse é um dos grandes desafios brasileiros: vencer os chilenos fora de casa, algo que jamais ocorreu.

A primeira rodada ainda contará com os Estados Unidos recebendo a Argentina XV, no jogo quer para muitos pode ser uma final antecipada. A partida já tem sede e será no StubHub Center, em Los Angeles.

Enquanto isso, o Uruguai receberá no Estádio Charrua, em Montevidéu, o Canadá, completando a jornada de abertura do dia 3. O jogo, no entanto, será o segundo entre as duas seleções. No dia 27 de janeiro, uruguaios e canadenses duelarão em Vancouver, no Canadá, em jogo que não será válido pelo Americas Rugby Championship. Os dois duelos somados serão a fase final da Zona Americana das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019 e quem vencer a somatória estará no Mundial.

- Continua depois da publicidade -

Primeiros jogos de 2018:

Dia 27 de janeiro – Canadá x Uruguai, em Vancouver – Eliminatórias

Dia 03 de fevereiro – Uruguai x Canadá, em Montevidéu – Eliminatórias e ARC

Dia 03 de fevereiro – Estados Unidos x Argentina XV, em Los Angeles – ARC

Dia 03 de fevereiro – Chile x Brasil, em Santiago – ARC