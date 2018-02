A derrota brasileira diante do Canadá no último sábado teve efeitos no ranqueamento do Brasil. Os Tupis perderam duas posições, caindo de 25ºs para 27ºs do mundo.

Curiosamente, o Brasil foi ultrapassado no Ranking por duas seleções que também foram derrotadas no fim de semana, Alemanha (que caiu contra a Geórgia) e Chile (derrotado pelos EUA). Porém, a perda de pontos do Brasil foi maior que a de chilenos e alemães já que a diferença de ranking do Brasil para o Canadá era menor que entre Chile e EUA e entre Geórgia e Alemanha.