Tudo pronto para as Yaras estrearem na Copa do Mundo de Sevens! Depois de uma semana intensa de treinamentos no San Francisco Golden Gate Rugby Club, a Seleção Brasileira Feminina está preparada para na sexta-feira ir a campo no AT&T Park encarar o Canadá pelas oitavas de final do Mundial. É jogo decisivo, já que a Copa do Mundo ganhou formato simples de mata-mata direto!

Todos os jogos estão disponíveis AO VIVO no app do Mundial (com direito a realidade virtual dos bastidores do torneio), no site e Facebook da competição! Clique aqui para a prévia sobre o Torneio Feminino.

A história de Brasil e Canadá favorece as canadenses, com 15 vitórias e 1 empate em 16 jogos oficiais. O único empate aconteceu em 2013, na Série Mundial, com o Brasil fazendo um jogão com direito a try épico de Edninha. Em 2016, o Brasil voltou a flertar com uma vitória sobre o Canadá, perdendo por somente 26 x 19.



O Canadá, medalhista de bronze no Rio 2016, não fez a temporada que planejava na última Série Mundial de Sevens, caindo de rendimento desde a aposentadoria da líder Jen Kish. Ainda assim, o time canadense é poderoso, contando com duas das mais perigosas finalizadoras do mundo do rugby, Bianca Farella (4ª artilheira de tries da temporada) e Ghislaine Landry (maior artilheira de pontos e 3ª maiores de tries da temporada). Posse de bola nas mãos do time vermelho deverá ser letal. Olho nelas!

O técnico Reuben Samuel apostou em um Brasil mesclando 6 atletas olímpicas – Baby Futuro, que se tornará a primeira brasileira com participação em 3 Copas do Mundo, Luiza Campos (a única outra do elenco que esteve na Copa do Mundo de 2013), Izzy Cerullo, Raquel Kochhann, Haline Scatrut e Amanda Araujo – com 6 jogadoras que ganharam seu espaço depois dos Jogos Olímpicos – com perfis bastante variados, de Bianca Silva, que já tem grande experiência de Série Mundial de Sevens, tendo se destacado na etapa do Canadá de 2018, às jovens Rafa, de apenas 18 anos, e Marcelle, debutante com as Yaras. O neozelandês está usando a Copa do Mundo, acima de tudo, para o processo de desenvolvimento do time brasileiro que deverá ir aos Jogos Olímpicos de 2020.

O que esperar do jogo de amanhã? Um Brasil franco atirador contra um Canadá com a pressão de ter que vencer. Favoritismo canadense, mas chances em aberto para um grande feito das Yaras – uma vez que uma vitória já significaria o melhor resultado da história do Brasil na Copa do Mundo, terminando entre as 8 melhores do torneio (hoje, o maior feito é um 10º lugar em Dubai 2009).

Brasil:

Mariana Nicolau (São José), Luiza Campos (Leoas de Paraisópolis), Rafaela Zanellato (Curitiba), Leila Silva (Leoas de Paraisópolis), Aline Furtado (USP), Isadora “Izzy” Cerullo (Niterói), Amanda Araújo (Niterói), Beatriz “Baby” Futuro (Niterói), Haline Scatrut (Curitiba), Raquel Kochhann (Leoas de Paraisópolis), Bianca Silva (Leoas de Paraisópolis), Marcelle Souza (Guanabara); Técnico: Reuben Samuel

Canadá:

Olivia Apps, Britt Benn, Guelph Redcoats, Pam Buisa, Caroline Crossley, Bianca Farella, Julia Greenshields, Sara Kaljuvee, Ghislaine Landry, Kayla Moleschi, Breanne Nicholas, Natasha Watcham-Roy, Charity Williams;

Técnico: John Tait

Tabela

Vermelho = Feminino

Azul = Masculino

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 20 de julho

Oitavas de final



14h00 – Fiji x Espanha

14h22 – França x Japão

14h44 – Rússia x África do Sul

15h06 – Canadá x Brasil

15h28 – Austrália x Papua Nova Guiné

15h50 – Nova Zelândia x México

16h12 – Inglaterra x Irlanda

16h34 – Estados Unidos x China

Preliminares

17h01 – Quênia x Tonga

17h23 – Canadá x Papua Nova Guiné

17h45 – França x Jamaica

18h07 – Gales x Zimbábue

18h29 – Samoa x Uganda

18h51 – Rússia x Hong Kong

19h13 – Japão x Uruguai

19h35 – Irlanda x Chile

Quartas de final pelo Challenge Trophy

20h02 – Perdedor México/Nova Zelândia x Perdedor Irlanda/Inglaterra (1)

20h24 – Perdedor Espanha/Fiji x Perdedor Papua Nova Guiné/Austrália (2)

20h46 – Perdedor Japão/França x Perdedor Brasil/Canadá (3)

21h08 – Perdedor China/Estados Unidos x Perdedor África do Sul/Rússia (4)

Quartas de final pelo Ouro

21h30 – Vencedor Nova Zelândia/México x Vencedor Inglaterra/Irlanda (5)

21h52 – Vencedor Fiji/Espanha x Vencedor Austrália/Papua Nova Guiné (6)

22h14 – Vencedor França/Japão x Vencedor Canadá/Brasil (7)

22h36 – Vencedor Estados Unidos/China x Vencedor Rússia/África do Sul (8)

Oitavas de final

23h03 – Escócia x Quênia/Tonga (1)

23h25 – Argentina x Canadá/Papua Nova Guiné (2)

23h47 – Austrália x França/Jamaica (3)

00h09 – Inglaterra x Gales/Zimbábue (4)

00h31 – Nova Zelândia x Samoa/Uganda (5)

00h53 – Fiji x Rússia/Hong Kong (6)

01h15 – África do Sul x Japão/Uruguai (7)

01h37 – Estados Unidos x Irlanda/Chile (8)

Sábado, dia 21 de julho

Semifinais pelo 13º lugar

13h30 – Perdedor Quartas 1 x Perdedor Quartas 4

13h52 – Perdedor Quartas 2 x Perdedor Quartas 3

Semifinais pelo Challenge Trophy

14h14 – Vencedor Quartas 1 x Vencedor Quartas 4

14h36 – Vencedor Quartas 2 x Vencedor Quartas 3

Semifinais pelo 5º lugar

14h58 – Perdedor Quartas 5 x Perdedor Quartas 8

15h20 – Perdedor Quartas 6 x Perdedor Quartas 7

Semifinais pelo Ouro

15h42 – Vencedor Quartas 5 x Vencedor Quartas 8

16h04 – Vencedor Quartas 6 x Vencedor Quartas 7

Quartas de final pelo Bowl (17º lugar)



16h26 – Perdedor Tonga/Quênia x Perdedor Chile/Irlanda (1)

16h48 – Perdedor Papua Nova Guiné/Canadá x Perdedor Uruguai/Irlanda (2)

17h10 – Perdedor Jamaica/França x Perdedor Rússia/Hong Kong (3)

17h32 – Perdedor Zimbábue/Gales x Perdedor Uganda/Samoa (4)

Quartas de final pelo Challenge Cup (9º lugar)



18h04 – Perdedor Oitavas 1 x Perdedor Oitavas 7 (5)

18h26 – Perdedor Oitavas 2 x Perdedor Oitavas 6 (6)

18h48 – Perdedor Oitavas 3 x Perdedor Oitavas 5 (7)

19h10 – Perdedor Oitavas 4 x Perdedor Oitavas 8 (8)

Quartas de final pelo Ouro

19h32 – Vencedor Oitavas 1 x Vencedor Oitavas 7 (9)

19h54 – Vencedor Oitavas 2 x Vencedor Oitavas 6 (10)

20h16 – Vencedor Oitavas 3 x Vencedor Oitavas 5 (11)

20h38 – Vencedor Oitavas 4 x Vencedor Oitavas 8 (12)

Decisão de 15º lugar

21h10

Decisão de 13º lugar

21h32

Decisão de 11º lugar

21h54

Decisão do Challenge Trophy

22h16

Decisão pelo 7º lugar

22h38

Decisão de 5º lugar

23h00

Decisão de Bronze (3º lugar)

23h22

FINAL – Decisão de Ouro

23h47

Domingo, dia 22 de julho

Semifinais pelo 21º lugar

13h00 – Perdedor Quartas 1 x Perdedor Quartas 4

13h22 – Perdedor Quartas 2 x Perdedor Quartas 3

Semifinais pelo Bowl (17º lugar)

13h44 – Vencedor Quartas 1 x Vencedor Quartas 4

14h06 – Vencedor Quartas 2 x Vencedor Quartas 3

Semifinais pelo 13º lugar

14h28 – Perdedor Quartas 5 x Perdedor Quartas 8

14h50 – Perdedor Quartas 6 x Perdedor Quartas 7

Semifinais pelo Challenge Trophy (9º lugar)



15h12 – Vencedor Quartas 5 x Vencedor Quartas 8

15h34 – Vencedor Quartas 6 x Vencedor Quartas 7

Semifinais pelo 5º lugar

15h56 – Perdedor Quartas 9 x Perdedor Quartas 12

16h18 – Perdedor Quartas 10 x Perdedor Quartas 11

Semifinais pelo Ouro

16h40 – Vencedor Quartas 9 x Vencedor Quartas 12

17h02 – Vencedor Quartas 10 x Vencedor Quartas 11

Decisão de 23º lugar

17h24

Decisão de 21º lugar

17h46

Decisão de 19º lugar

18h08

Final do Bowl (17º lugar)

18h30

Decisão de 15º lugar

19h02

Decisão de 13º lugar

19h24

Decisão de 11º lugar

19h46

Decisão do Challenge Trophy

20h08

Decisão pelo 7º lugar

20h40

Decisão de 5º lugar

21h02

Decisão de Bronze (3º lugar)

21h24

FINAL – Decisão de Ouro

21h49