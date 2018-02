Sábado será de mais Tupis na tela da TV! O fim de semana não contará com rodada do Six Nations, que terá uma folga, mas o Americas Rugby Championship seguirá com tudo com sua terceira rodada.

O torneio das Américas começará às 20h no Watch ESPN com os EUA recebendo o Chile. Na noite de sábado, haverá rodada dupla na ESPN+, com o jogão decisivo entre Uruguai e Argentina XV às 22h15. Logo na sequência, assim que acabar o duelo entre uruguaios e argentinos, o Brasil enfrentará o Canadá em solo canadense. Mas, ATENÇÃO! Pela hora oficial de Brasília, brasileiros e canadenses jogarão às 23h40. Isso porque o horário de verão acabará às 00h00 e os relógios retornarão para as 23h00. Assim, Brasil e Canadá jogarão no horário que seria 00h40, mas que passará a ser 23h40. Entendeu?

O sábado ainda terá mais atrações no Watch ESPN. A ação começará às 11h00 com o jogo de abertura do Super Rugby 2018 entre os sul-africanos do Stormers e os argentinos dos Jaguares, na África do Sul. Na sequência, tem clássico sul-africano entre Lions e Sharks. Esses serão os dois únicos jogos da jornada, com os demais times estreando somente no fim de semana seguinte.

O fim de semana ainda terá Premiership inglesa no Watch, como sempre, mas os jogos ainda não forma confirmados.

- Continua depois da publicidade -

*Horários de Brasília

Sábado, dia 17 de fevereiro

11h00 – Super Rugby – Stormers x Jaguares – Watch ESPN – AO VIVO

13h15 – Super Rugby – Lions x Sharks – Watch ESPN – AO VIVO

20h05 – Americas Rugby Championship – Estados Unidos x Chile – Watch ESPN – AO VIVO

22h15 – Americas Rugby Championship – Uruguai x Argentina XV – ESPN+ – AO VIVO

23h40* – Americas Rugby Championship – Canadá x Brasil – ESPN+ – AO VIVO

*O horário de verão acabará às 00h00. O jogo seria às 00h40 pelo horário de verão, mas os relógios retornarão para as 23h00.

Domingo, dia 18 de fevereiro

12h17 – Programa – Jour de Rugby – TV5 Monde – Inédito

12h30 – Americas Rugby Championship – Canadá x Brasil – ESPN – VT

Foto: Rugby Canada