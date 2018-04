Agora sim está confirmada a tabela de jogos do Sul-Americano com todos os locais, horários e árbitro revelados.

Já era sabido que o primeiro jogo do Brasil pela competição, no dia 5 de maio, será em São Paulo, no estádio do Canindé, contra o Chile. Agora, foi revelado que o jogo da terceira e última rodada do torneio contra a Colômbia também ocorrerá no Canindé – que já havia recebido Brasil e Colômbia em 2015. Na segunda rodada, os Tupis farão seu único jogo no exterior, visitando a Argentina em Buenos Aires, no campo do Newman, localizado no subúrbio de Benavidez.

O formato de disputas é o mesmo do Sul-Americano M20:

6 seleções, divididas em 2 grupos

As seleções jogam apenas contra as seleções do outro grupo, em um total de 3 partidas;

Não haverá uma Final. O campeão será o time: Isto é, duas equipes poderão terminar o torneio invictas e sem se enfrentarem, mas apenas uma será campeã;

Os jogos envolvendo Argentina XV e Uruguai XV não valerão pontos para o Ranking Mundial, pois argentinos e uruguaios jogarão com suas seleções de desenvolvimento. Os demais países irão com suas seleções principais (oficialmente);

Henrique Platais representará arbitragem brasileira

O árbitro Henrique Platais será o brasileiro escalado para apitar dois jogos do torneio. Na primeira rodada, Platais mediará Colômbia contra Uruguai XV, em Medellín, e na última rodada estará a frente do jogo decisivo entre Argentina XV e Uruguai XV, também em Benavidez.

Tabela: