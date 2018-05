Dia marcado! Logo após a vitória do Brasil sobre a Colômbia, o presidente da Sudamérica Rugby, confederação sul-americana, o uruguaio Sebastian Piñeyrua, publicou em seu Twitter a confirmação de que os Maori All Blacks – oficialmente designados pela New Zealand Rugby como a segunda seleção adulta da Nova Zelândia – desembarcarão em novembro deste ano na América do Sul para dois amistosos.

No dia 10 eles enfrentarão o Brasil, enquanto no dia 17 duelarão contra o Chile. Tudo indica que o jogo entre Tupis e Maoris será em São Paulo, mas ainda resta um anúncio oficial por parte da CBRu.

Así es , Brasil y Chile jugarán con ALL Blacks Maori en Noviembre en su gira por Sudamérica. 10/11 y 17/11. https://t.co/FdSPOCeB4J — Sebastian Piñeyrua (@pinopuca) 19 de maio de 2018

- Continua depois da publicidade -





Brasil recebe os parabéns do World Rugby

Entre os destaques da comemoração da vitória dos Tupis esteve o Tweet de Agustín Pichot, argentino vice presidente da federação internacional.