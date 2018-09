O jogo mais aguardado da história dos Tupis! No dia 10 de novembro, às 19h00, a Seleção Brasileira enfrentará os Maori All Blacks, a segunda seleção da Nova Zelândia, no estádio do Morumbi, em São Paulo.

Nada menos que 8.500 ingressos já foram vendidos e a CBRu acaba de abrir o segundo lote de ingressos para venda.

Clique aqui para adquirir logo o seu ingresso.

Estão disponíveis agora:

Início do 2º lote de ingressos! Agora você pode garantir:

– ARQUIBANCADA (Inteira / meia)

– CADEIRA SUPERIOR (Inteira / meia)

– CADEIRA TÉRREO (Inteira / meia)

– CADEIRA SUPERIOR LARANJA (Inteira / meia)