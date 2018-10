O rugby no Brasil terá um novo recorde nacional de público. E ele já era esperado. A CBRu confirmou ao Portal do Rugby que o número de ingressos já vendidos para a partida do dia 10 de novembro entre Brasil e Maori All Blacks já superou a marca dos 11 mil.

Com isso, o jogo no Morumbi ultrapassará os públicos obtidos no Pacaembu entre Brasil e Alemanha em 2015 e no dia final do rugby sevens do Rio 2016.

Com mais de 1 mês ainda para a partida, a expectativa é o crescimento contínuo no número de vendas.