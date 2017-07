A terça-feira será de desafio para a Seleção Brasileira Juvenil em solo uruguaio. No campo do Carrasco Polo, em Montevidéu, os Curumins irão encarar o Chile pela decisão do 3º lugar do Torneio Internacional M20 da Sudamérica Rugby, torneio em formato de camp de transição para a remodelação do Sul-Americano M19 em Sul-Americano M20 no ano que vem.

A competição está servindo para os treinadores Damian Rotondo e Fernando Portugal prepararem os Curumins para o Sul-Americano de 2018, enquando os Condoritos chilenos estão de olho na disputa no fim de agosto do Troféu Mundial M20, a segunda divisão mundial.

Até hoje, o Brasil jamais derrotou o Chile na categoria juvenil. No ano passado, os Curumins deram trabalho aos Condoritos em solo chileno, perdendo por somente 16 x 00. O menor placar foi um 09 x 00 para os chilenos em 2009, em Tucumán, na Argentina.

Depois de Brasil e Chile, entrarão em campo na disputa do título o Uruguai M20 e a Argentina M19, valendo o título do torneio. Nas semifinais, os uruguaios fizeram 43 x 07 sobre os brasileiros, ao passo que os argentinos venceram os chilenos por 29 x 08.

Terça-feira, dia 1º de agosto

3º lugar

14h00 – Chile x Brasil

Final

15h30 – Argentina x Uruguai

*Horários de Brasília

Elenco do Brasil: Ariel Rodrigues (Jacareí), Daniel Lima (Rio Branco), David Páscoa (BH Rugby), Devon Muller (Band Saracens), Douglas Vinícius (Jacareí), Federico Padilla (Curiitba), Felipe Cunha (Pasteur), Felipe Rosa (São José), Henrique Ferreira (Curitiba), João Vitor Silva (São José), Leonardo de Souza (SC Rugby), Leonardo Ceccarelli (Jacareí), Leonardo Diaz (Curitiba), Lucas Spago (Pasteur), Marcos Vinícius Silva (São José), Matheus Augusto Oliveira (Jacareí), Michel Olimpo (São José), Patrick Fonseca (São José), Piero Pozzi (Jacareí), Rafael Henrique dos Santos (São José), Robson de Moraes (Pasteur), Thiago Campos (São José), Túlio de Oliveira (Lobo Bravo Guarapuava), Vitor Domingues (Curitiba), Welinson Silva (Guanabara) e Williams Cripa (Brummers);

Foto: URU