ARTIGO COM VÍDEO – A Seleção Brasileira Masculina M18 de Rugby XV encerrou sua participação no novo Sul-Americano Challenge M18 com duas derrotas neste domingo, fechando o torneio em último lugar. A competição foi disputada com jogos em tempo reduzido, de 2 tempos de 20 minutos.

Clique aqui para saber como foram os jogos do primeiro dia de disputas.

A equipe brasileira começou bem o primeiro duelo do dia, fazendo frente à Argentina no início da partida. Os argentinos marcaram rapidamente 2 tries, mas o Brasil mostrou consistência defensiva, evolução nos tackles e provou que fisicamente se equivalia – ou até superava – o time argentino, conquistando um penal para Carlos Moura reduzir a diferente a 14 x 03. No entanto, a experiência de jogo e a qualidade técnica falaram mais alto a favor dos Pumitas, que marcaram outro try antes do intervalo, abrindo 21 x 03, e liquidaram a fatura em um segundo tempo dominante com outros 3 tries, selando o triunfo em 42 x 03.

Já o segundo desafio, que não teve transmissão, foi contra o Chile e os Curumins caíram por 33 x 00, mostrando que ainda o trabalho é longo para alcançar na categoria seus rivais sul-americanos.

A Argentina acabou com o título em vitória sofrida sobre o Uruguai no domingo, por 05 x 00.

Convocados:

João Lucas Marino (Guanabara), Jônatas Elias Santos (São José), André Brandão (Jacareí), Cláudio Galante (Piratas), Denis Marcelino (Desterro), Gabriel De Senna (Iguanas), Patrick Soares (Itajaí), Gabriel Damasceno (Desterro), Renan Benitez Leal (São José), Gabriel Henrique Oliveira (Jacareí), João Victor Cavalcante (Jacareí), Adrio de Melo (Pasteur), João Victor Flauzino (Jacareí), Kaiki Ferreira (Buenos Aires C&RC, Argentina), Maiki dos Santos (Tornados), Gabriel Henrique Costa (Jacareí), Mateus Luciano Figueiredo (Jacareí), Carlos Rafael de Moura (Jacareí), Bryan Alves (Pasteur), Guylherme Rangel (Guanabara), Pedro Lugilde Goulart (Monte Grande, Argentina), Weslley Barbosa (Jacareí), Paulo Mateus Pionkevics (Curitiba), Wesley Ropke (Universitário Santa Maria), Lucas Kassab (Jacareí);

Tabela de jogos:

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 30 de novembro

09h15 – Argentina 49 x 00 Paraguai

10h00 – Uruguai 34 x 07 Brasil

11h45 – Argentina 33 x 21 Chile

12h30 – Brasil 19 x 25 Paraguai

16h45 – Chile 00 x 17 Uruguai

Domingo. dia 02 de dezembro

09h00 – Chile 33 x 08 Paraguai

09h45 – Brasil 03 x 42 Argentina

11h30 – Paraguai 08 x 13 Uruguai

12h15 – Brasil 00 x 33 Chile

16h00 – Argentina 05 x 00 Uruguai

Classificação final: 1 Argentina, 2 Uruguai, 3 Chile, 4 Paraguai, 5 Brasil