No ano que vem, o Brasil sediará o Troféu Mundial M20, a segunda divisão mundial, e a seleção intensificou sua busca por atletas M20 (nascidos entre 1999 e 2000). A entidade está buscando atletas de outras modalidades esportivas, além de rugbiers, e realizará uma seletiva em setembro pensando no Mundial do ano que vem. Confira os detalhes.

DATA: 22/09/2018 e 23/09/2018 (sábado e domingo)

LOCAL: CT da Seleção Brasileira de Rugby – Ericsson Telecomunicações, R. Ambrósio Molina, 1090 – Eugênio de Melo, São José dos Campos – SP, 12247-000, São José Dos Campos

- Continua depois da publicidade -

HORÁRIO: 10h (início) – 15h (término)

ACOMODAÇÃO E ALIMENTAÇÃO: Fornecida pela Confederação Brasileira de Rugby

INVESTIMENTO DO ATLETA: Passagem para São José Dos Campos

*Apenas 40 vagas disponíveis. Enviar e-mail com o assunto, M19 Seletiva aberta, até 01/08/2018 quarta-feira.

Responder as seguintes perguntas no corpo do e-mail que serão enviadas ao treinador da Seleção M19, Jacob Mangin. Os atletas selecionados receberão um e-mail de confirmação do próprio treinador.

Nome:

E-mail:

Data de nascimento:

Posição que você quer jogar:

Peso:

Altura:

Clube:

Cidade:

Telefone:

Nome do treinador:

Período que joga rugby:

Pontos positivos, quais são suas fortalezas: técnico, tático e físico

Pontos a desenvolver, melhorar: técnico, tático e físico

Por que você quer jogar na Seleção Brasileira de Rugby M19:

Mais informações: jakehoopermangin@gmail.com (Treinador da Seleção Brasileira Juvenil)